Winner Medical kondigt dat het een belang van 55% in Zhejiang Longterm Medical verwerft voor een bedrag van 108,2 miljoen dollar

Winner Medical is van mening dat de overname in lijn is met de strategie van het bedrijf om marktleider te worden op de markt voor geavanceerde wondverzorging. Winner Medical en Longterm Medical zullen profiteren van de schaalvergroting en synergie van het overzeese en binnenlandse klantenbestand, de marktkanalen, producten, R&D en productie.

Longterm Medical ontwikkelt, produceert en verkoopt geavanceerde wondverzorgingsproducten en is marktleider op het gebied van geavanceerde wondverzorging in China. In 2021 genereerde Longterm Medical een totale omzet van meer dan 52 miljoen dollar, waaraan de omzet van geavanceerde wondverzorgings- en ostomieproducten meer dan 41,6 miljoen dollar heeft bijgedragen.

Longterm Medical is 10 jaar geleden opgericht, terwijl Winner Medical inmiddels 31 jaar bestaat. Door de integratie na de overname en de synergie wordt van de twee bedrijven als geheel verwacht dat ze een groter marktaandeel krijgen en een hogere omzetgroei genereren.

Als we het hebben over binnenlandse verkoopkanalen, dan bedient Longterm Medical meer dan 600 ziekenhuizen, terwijl Winner Medical meer 4.000 ziekenhuizen in China tot zijn klanten mag rekenen. De twee bedrijven werken nauw samen en leveren uitgebreide alomvattende diensten en streven ernaar om de eerste keuze te worden voor artsen, verpleegkundigen en patiënten. Daarnaast zal Winner Medical ook met Longterm Medical samenwerken om thuiszorgoplossingen te ontwikkelen voor patiënten en consumenten.

Wereldwijd is geavanceerde wondverzorging een groot en groeiend marktsegment, en ook de concentratie van de binnenlandse sector zal naar verwachting toenemen. Volgens het onderzoeksrapport van BIS was de wereldwijde markt voor geavanceerde wondverzorging in 2020 goed voor 5,85 miljard dollar, een bedrag dat naar verwachting in 2027 op 7,23 miljard dollar zal uitkomen. Zowel Winner Medical als Longterm Medical zijn de leiders op de Chinese markt voor geavanceerde wondverzorging. Deze overname zal de bijkomende voordelen van de wereldwijde medische bedrijfsvoering van beide partijen bevorderen en de leidende positie van Winner Medical op het gebied van geavanceerde wondverzorging verder verbeteren. Tegelijkertijd maakt de kernwaarde gebruik van technologieën om de klinische resultaten en de gezondheidseconomie te verbeteren, om samen een meer uitgebreide oplossing te leveren om het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren.

