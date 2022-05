Winner Medical annuncia l'acquisizione di una quota di partecipazione del 55% di Zhejiang Longterm Medical per 108,2 milioni di USD

Winner Medical ritiene che l'acquisizione sia in linea con la strategia aziendale di diventare il leader del settore nel mercato della cura avanzata delle ferite. Winners Medical e Longterm Medical beneficeranno dell'economia di scala e della generazione di sinergie in termini di clientela estera e nazionale, canali di mercato, prodotti, ricerca e sviluppo e produzione.

Longterm Medical sviluppa, produce e vende prodotti avanzati per la cura delle ferite ed è stato leader del mercato cinese di tale settore. Nel 2021, Longterm Medical ha generato un fatturato complessivo per oltre 52 milioni di USD, di cui i ricavi provenienti da prodotti avanzati per la cura delle ferite e della stomia hanno contribuito per oltre 41,6 milioni di USD.

Longterm Medical è stata costituita 10 anni fa, Winner Medical 31 anni fa. Attraverso l'integrazione post-acquisizione e la generazione di sinergie, si prevede che le due aziende nel loro complesso acquisiranno una maggiore quota di mercato e genereranno una maggiore crescita dei ricavi.

In termini di canali di vendita nazionali, Longterm Medical serve oltre 600 ospedali e Winners Medical annovera tra i suoi clienti oltre 4.000 ospedali in Cina. Le due aziende collaboreranno a stretto contatto, offriranno servizi a 360° e si impegnano a diventare la scelta d'elezione per medici, infermieri e pazienti. Inoltre, Winners Medical collaborerà anche con Longterm Medical per sviluppare soluzioni di assistenza sanitaria domiciliare per pazienti e consumatori.

La cura globale avanzata delle ferite è un segmento di mercato importante e in crescita, mentre si prevede che la concentrazione del settore nazionale aumenti. Secondo il report della BIS Research, il mercato globale della cura avanzata delle ferite ha raggiunto 5,85 miliardi di USD nel 2020 e si prevede che raggiunga 7,23 miliardi di USD nel 2027. Sia Winning Medical che Longterm Medical sono leader nel mercato cinese delle medicazioni avanzate per la cura delle ferite; questa acquisizione promuoverà i vantaggi complementari dell'attività medica globale di entrambe le parti, rafforzerà ulteriormente il ruolo di leader di Winner nella cura avanzata delle ferite, mentre i valori fondamentali faranno leva sulle tecnologie per migliorare i risultati clinici e l'aspetto economico dell'assistenza sanitaria e, insieme, forniranno una soluzione più completa per migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.winnermedical.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827521/Winner_Medical_Announces_Acquire_55__Stake_Zhejiang_Longterm_Medical_US.jpg

