Wondfo: Las pruebas de anticuerpos neutralizantes, pruebas de antígeno y PCR son claves en la batalla contra la COVID-19 en 2021

La detección es crucial, ya que permite organizar programas eficaces de intervención masiva que también pueden reducir al mínimo la disrupción de las actividades económicas. Sin embargo, durante una pandemia de tal tamaño y escala, es difícil que los países logren determinar una estrategia de detección perfecta, ya que no es posible aplicar un único método a todos los casos. No solo es imposible que los países confíen en una única prueba como si fuera un "modelo de referencia"; en realidad, no podrían adoptar estrategias idénticas debido a la diversidad de sus demografías, infraestructuras, actitudes culturales y capacidades económicas.