Wondfo - testes de anticorpos neutralizantes, testes de antígeno e PCR fundamentais na batalha contra a COVID-19 em 2021

O teste é crucial, pois informa programas eficazes de intervenção em massa que também podem minimizar a interrupção das atividades econômicas. No entanto, durante uma pandemia desse tamanho e escala, é difícil para os países determinar uma estratégia de teste perfeita, uma vez que não há uma abordagem única para todos. Não é apenas impossível que os países confiem em um teste "padrão ouro", eles não podem adotar exatamente as mesmas estratégias devido à diversidade demográfica, infraestrutura, atitudes culturais e capacidade econômica.

O teste é um processo com nuances. Ao determinar qual tipo de teste deve ser usado, aspectos fundamentais, como mudanças no curso da doença e a natureza dos testes disponíveis, precisam ser incorporados.

Dependendo da época do aparecimento do coronavírus e da presença dos dois tipos de anticorpos no corpo humano (IgG ou IgM) projetados para combatê-lo, os testes PCR e de antígeno são testes adequados no período inicial (As diretrizes da OMS recomendam o uso de PCR e testes de antígeno para triagem), embora os testes de anticorpos sejam adequados posteriormente quando forem produzidos anticorpos ao longo de dias a semanas após a infecção com o vírus e em números ainda maiores com uma segunda infecção. Além disso, os estudos de anticorpos neutralizantes, aqueles que evitam ou tratam as doenças, podem auxiliar no desenvolvimento e avaliação de vacinas.

Os testes PCR são considerados o "padrão ouro" para os testes de COVID-19. A OMS orientou que os testes PCR deveriam ser o método recomendado para identificação e confirmação laboratorial dos casos da COVID-19. No entanto, o PCR requer técnicas de processamento laboratorial e pode levar até 48 horas. Em comparação, os testes de antígeno e anticorpos, também conhecidos como testes rápidos, podem retornar um resultado em 15 a 30 minutos e desempenhar um papel valioso na triagem, vigilância de doenças e pesquisa epidemiológica.

Nos casos em que os países estão implementando programas de testes em circunstâncias menos ideais devido à rápida disseminação do vírus e à falta de recursos médicos, os testes rápidos também são usados em conjunto com os testes PCR em cenários em que podem ser a melhor opção disponível.

Esforço incessante da Wondfo em oferecer suporte na batalha contra a pandemia

Operando em um campo de batalha emergente e em evolução, a Wondfo se atém aos mais altos padrões. A Wondfo vem trabalhando 24 horas por dia em colaboração com instituições de pesquisa e autoridades de saúde para oferecer soluções e produtos de testes que atendam às suas necessidades específicas e urgentes.

No ano passado, estudos de pesquisadores da Brown University e da University of California mostraram que os testes de anticorpos da Wondfo alcançaram a maior sensibilidade e especificidade entre todos os testes avaliados. Pesquisadores e laboratórios hospitalares do Brasil, França e Austrália também compartilharam as mesmas conclusões e recomendaram os testes em programas de testes nacionais e regionais. Até o momento, a Wondfo forneceu mais de 50 milhões de testes de COVID-19 em 93 países desde o início da pandemia.

Os testes de anticorpos da Wondfo foram selecionados como os principais ensaios de testes pelas autoridades de saúde em diversos cenários de testes e tiveram um papel fundamental na resposta à pandemia nacional na Espanha, no Brasil, na Irlanda e na Indonésia. Os testes da Wondfo foram usados pelo Ministério da Saúde do Brasil em pesquisas populacionais em 133 cidades sentinelas em todos os estados brasileiros. Os dados informarão as decisões sobre políticas preventivas e preparação do sistema de saúde em nível estadual.

Os mesmos testes foram usados em um estudo brasileiro da COVID-19 em crianças para detectar se uma criança tem síndrome pós-infecciosa causada por infecção, ou seja, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou SIM-P.

A Wondfo também oferece testes de antígeno para regimes de atendimento de saúde em 38 países. O teste de antígeno, uma espécie de teste rápido que detecta a presença de proteínas virais (antígenos), é mais utilizado para detectar rapidamente uma infecção aguda quando a carga viral é alta ou quando uma pessoa tem uma exposição conhecida a infecções e pode ser usado para triagem precoce e informar medidas de controle de populações suspeitas.

À medida que os programas de vacinação são implementados, a Wondfo também observou a crescente demanda por testes de anticorpos neutralizantes. A capacidade de detectar e estudar anticorpos neutralizantes ajuda as pessoas a entender e determinar seu efeito no corpo humano e, assim, é essencial para a avaliação da eficácia das vacinas e para a medição da resposta imunológica nas comunidades.

Conforme o mundo continua a combater a pandemia em 2021, a luta contra o vírus original e mutado, a Wondfo acredita que testes de anticorpos neutralizantes, testes de antígenos e testes PCR serão críticos para apoiar a contenção da doença e o desenvolvimento de vacinas e, assim, manter as chaves para colocar a pandemia sob controle. Com soluções de teste abrangentes – os testes de RT-PCR e de antígeno da Wondfo podem detectar as novas cepas de coronavírus B.1.1.7 e B.1.351 e o tipo selvagem 2019-nCoV – a Wondfo continua comprometida em oferecer produtos de alta qualidade que possam contribuir para o esforço global.

Sobre a Wondfo

A Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., vem se concentrando em P&D, produção, vendas e serviços de produtos de testes de pontos de atendimento (POCT) e oferecendo aos clientes soluções profissionais de diagnóstico rápido e gerenciamento de doenças crônicas desde sua fundação em 1992.

A Wondfo conta atualmente com mais de 4000 funcionários e uma ampla gama de produtos para a rápida identificação de doenças cardiovasculares, inflamações, tumores, doenças infecciosas, abuso de drogas, gravidez e assim por diante, amplamente vendidos para mais de 140 países e regiões. Para mais informações, acesse http://en.wondfo.com.cn/ ou entre em contato com [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430336/1.jpg

FONTE Wondfo

Related Links

http://en.wondfo.com.cn



SOURCE Wondfo