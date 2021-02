Wondfo:Los test neutralizantes de anticuerpos, antígenos y PCR, claves en la batalla contra la COVID-19

Los test son cruciales ya que informan de los programas de intervención masiva que pueden también minimizar la disrupción a las actividades económicas. Sin embargo, durante una pandemia de este tamaño y escala, es difícil para los países determinar una estrategia de test perfecta, ya que no hay un enfoque que sirva para todo. No solo es imposible para los países basarse en un solo test "estándar de oro", sino que no pueden adoptar las mismas estrategias exactas debido a las distintas demografías, infraestructura, actitudes culturales y capacidad económica.