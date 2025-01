Woolpert ernennt Neil Churman zum Vorstandsvorsitzenden

Churman, der seit 2024 als Präsident von Woolpert fungiert, betont das Engagement für weiteres globales Wachstum, Innovation und die Stärkung der Unternehmenskultur.

DAYTON, Ohio, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das globale Architektur-, Ingenieur- und Geodienstleistungsunternehmen Woolpert hat Neil Churman zum Vorstandsvorsitzenden befördert. Churman ist seit Anfang 2024 Präsident von Woolpert und leitet das operative Geschäft sowie das Fusions- und Übernahmeprogramm von Woolpert. Er folgt auf Scott Cattran, der das Unternehmen seit 2015 geleitet hat. Im Rahmen des langfristigen Nachfolgeplans der Firma wird Cattran bei Woolpert eine neue Rolle als Vorstandsvorsitzender übernehmen und Churman bei der Unternehmensstrategie unterstützen und weiterhin den Vorstand leiten.

Churman hat sich auf die Förderung von strategischem Wachstum und operativer Exzellenz in der Architektur-, Ingenieur-, Geodaten- und Technologiedienstleistungsbranche spezialisiert. Churman wurde 2022 von Cattran angeworben und zum ersten Chief Corporate Development Officer des Unternehmens ernannt. Seitdem hat Churman das Unternehmen durch fünf strategische Akquisitionen geführt, über 800 Mitarbeiter eingestellt und die Kapazitäten des Unternehmens in den USA, Europa und Australien erweitert. 2024 erzielte das Unternehmen unter seiner operativen Führung als Präsident das beste Finanzergebnis in seiner 114-jährigen Geschichte.

Vor seiner Tätigkeit bei Woolpert war Churman bei TRC Companies, 7 Mile Advisors, Morrissey Goodale und Michael Baker International tätig. Churman ist Absolvent der Tepper School of Business der Carnegie Mellon University, wo er einen Master of Business Administration erwarb, und der Swanson School of Engineering der University of Pittsburgh, wo er einen Bachelor of Science in Bau- und Umweltingenieurwesen erwarb. Churman wird weiterhin im Büro des Unternehmens in Pittsburgh arbeiten.

„Ich fühle mich geehrt, diese Aufgabe zu übernehmen, und bin stolz auf die Verantwortung, unser über 100-jähriges Erbe bei der Unterstützung wichtiger Programme für unsere Kunden weiterzuführen. Ich werde mich auch dafür einsetzen, unsere Kultur zu stärken und sicherzustellen, dass wir für alle unsere Mitarbeiter weltweit einen großartigen Arbeitsplatz schaffen", sagte Churman. „Woolpert hat eine Kultur aufgebaut, die auf Unterstützung, Innovation und Leistungsbereitschaft beruht, und wir werden diesen Weg des Erfolgs weitergehen. Ich bin stolz darauf, Teil unseres fantastischen globalen Teams zu sein, den Weg fortzusetzen, den ein so herausragender Leiter wie Scott Cattran geebnet hat, und uns in das nächste Kapitel dieses großartigen Unternehmens zu führen."

Cattran begann 1999 bei Woolpert und hat sich im Unternehmen stetig weiterentwickelt. Als Cattran zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde, hatte das Unternehmen etwas mehr als 600 Mitarbeiter in den USA, verzeichnete einen Jahresumsatz von 97 Millionen US-Dollar und war auf Platz 135 der Engineering News-Record's Top 500 Design Firms gelistet, einer wichtigen Branchenkennzahl. 2025 beschäftigt Woolpert mehr als 2.700 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 650 Millionen US-Dollar und wird von ENR auf Platz 47 eingestuft. Cattran leitete auch die erfolgreichen Private-Equity-Partnerschaften von Woolpert, darunter die aktuelle Beziehung zu BDT&MSD Partners, und erweiterte das Aktionärsprogramm des Unternehmens, indem er über 500 neue Eigentümer hinzufügte, um sicherzustellen, dass mehr Mitarbeiter vom Erfolg des Unternehmens profitieren.

„Als ich vor etwa einem Jahrzehnt die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernahm, entwickelten wir die Vision, nicht nur das führende Architektur-, Ingenieur- und Geodatenunternehmen in unserer Branche zu sein, sondern eines der besten Unternehmen der Welt. Dank der harten Arbeit aller Woolpert-Mitarbeiter sind wir auf einem in unserer über 100-jährigen Geschichte beispiellosen Weg, genau diese Vision zu erreichen", so Cattran. „Neils Erfahrung bei der effektiven Integration von branchenführenden Akquisitionen, bei der Leitung des operativen Geschäfts und beim organischen Wachstum sowie sein Engagement für den Aufbau einer Weltklasse-Kultur machen ihn zur absolut richtigen Führungspersönlichkeit, um diese Vision weiter voranzutreiben. In meiner neuen Rolle als Exekutiver Vorsitzender freue ich mich darauf, Neil und das gesamte globale Woolpack-Team bei diesem ehrgeizigen Vorhaben zu unterstützen."

Informationen zu Woolpert

Woolpert ist das führende Architektur-, Ingenieur- und Geodatenunternehmen (AEG) mit der Vision, eines der besten Unternehmen der Welt zu werden. Wir liefern marktintern und marktübergreifend innovative Lösungen, mit denen wir privatwirtschaftliche und staatliche Kunden weltweit effektiv unterstützen. Woolpert ist ein Top 50 ENR Global Design-Unternehmen, hat acht Great Place to Work-Zertifizierungen erhalten und pflegt aktiv eine Kultur des Wachstums, der Integration, der Vielfalt und des Respekts. Woolpert wurde 1911 in Dayton, Ohio, gegründet und ist seit 2015 das am schnellsten wachsende AEG-Unternehmen in Amerika. Woolpert hat über 2.700 Mitarbeiter und mehr als 60 Büros auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter woolpert.com.

Medienkontakt

Lynn Rossi

312-837-2017

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/463993/Woolpert_2023_Logo.jpg