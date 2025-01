Woolpert nombra a Neil Churman consejero delegado

- Churman, quien ha ocupado el cargo de presidente de Woolpert desde 2024, destaca el compromiso con el crecimiento global continuo, la innovación y el fortalecimiento de la cultura de la empresa

DAYTON, Ohio, 23 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- La firma global de arquitectura, ingeniería y servicios geoespaciales Woolpert ha ascendido a Neil Churman a director ejecutivo. Churman se ha desempeñado como presidente de Woolpert desde principios de 2024 y ha liderado las operaciones comerciales y el programa de fusiones y adquisiciones de Woolpert. Sucede a Scott Cattran, quien ha dirigido la empresa desde 2015. Como parte del plan de sucesión a largo plazo de la firma, Cattran asumirá un nuevo rol en Woolpert como presidente ejecutivo, apoyando a Churman con la estrategia de la empresa y continuando al frente de su junta directiva.

Churman tiene experiencia en impulsar el crecimiento estratégico y la excelencia operativa en las industrias de servicios de arquitectura, ingeniería, geoespacial y tecnología. Churman fue contratado por Cattran en 2022 y se convirtió en el primer director de desarrollo corporativo de la empresa. Desde entonces, Churman ha liderado la empresa a través de cinco adquisiciones estratégicas, incorporando más de 800 empleados y ampliando las capacidades de la empresa en Estados Unidos, Europa y Australia. En 2024, bajo su liderazgo operativo como presidente, la empresa obtuvo el mejor desempeño financiero de sus 114 años de historia.

Antes de incorporarse a Woolpert, Churman ocupó cargos en TRC Companies, 7 Mile Advisors, Morrissey Goodale y Michael Baker International. Churman se graduó en la Tepper School of Business de la Carnegie Mellon University, donde obtuvo una maestría en administración de empresas, y en la Swanson School of Engineering de la University of Pittsburgh, donde obtuvo una licenciatura en ingeniería civil y ambiental. Churman seguirá trabajando en la oficina de la firma en Pittsburgh.

"Me siento honrado de asumir este cargo y me siento humilde ante la responsabilidad de continuar con nuestro legado de más de 100 años de apoyo a programas fundamentales para nuestros clientes. También me comprometo a fortalecer nuestra cultura y a garantizar que creemos un excelente lugar de trabajo para todos nuestros empleados en todo el mundo", afirmó Churman. "Woolpert ha creado una cultura basada en el apoyo, la innovación y el compromiso con el alto rendimiento, y seguiremos en ese camino continuo hacia el éxito. Estoy orgulloso de ser parte de nuestro fantástico equipo global, de continuar el camino forjado por un líder tan destacado como Scott Cattran y de guiarnos hacia el próximo capítulo de esta gran empresa".

Cattran empezó a trabajar en Woolpert en 1999 y fue ascendiendo de puesto en la empresa. Cuando Cattran fue nombrado consejero delegado, la empresa contaba con poco más de 600 empleados en Estados Unidos, registraba unos ingresos anuales de 97 millones de dólares y figuraba en el puesto 135 de la lista de las 500 mejores empresas de diseño de Engineering News-Record, una métrica clave de la industria. Al entrar en 2025, Woolpert tiene más de 2700 empleados en los cinco continentes, unos ingresos anuales de más de 650 millones de dólares y ocupa el puesto 47 según ENR. Cattran también dirigió las exitosas asociaciones de capital privado de Woolpert, incluida su relación actual con BDT&MSD Partners, y amplió el programa de accionistas de la empresa, añadiendo más de 500 nuevos propietarios para garantizar que más empleados se beneficiaran del éxito de la empresa.

"Cuando asumí el cargo de consejero delegado hace aproximadamente una década, desarrollamos una visión de no solo ser la empresa líder en arquitectura, ingeniería y geoespacial en nuestra industria, sino una de las mejores empresas del mundo. Debido al arduo trabajo de todos los empleados de Woolpert, estamos en una trayectoria sin precedentes en nuestros más de 100 años de historia para lograr esa misma visión", explicó Cattran. "La experiencia de Neil en la integración eficaz de adquisiciones líderes en la industria, el liderazgo de operaciones y el crecimiento orgánico, y su compromiso con la creación de una cultura de clase mundial lo convierten en el líder absolutamente adecuado para seguir defendiendo esta visión. Al asumir mi nuevo rol como presidente ejecutivo, espero apoyar a Neil y a toda la Woolpack global para que sigan adelante con esta ambiciosa búsqueda".

Acerca de Woolpert

Woolpert es la principal firma de arquitectura, ingeniería y geoespacial (AEG), con la visión de convertirse en una de las mejores empresas del mundo. Innovamos dentro y entre los mercados para servir de manera eficaz a clientes públicos, privados y gubernamentales en todo el mundo. Woolpert es una de las 50 mejores firmas de diseño global de ENR, ha obtenido ocho certificaciones Great Place to Work y fomenta activamente una cultura de crecimiento, inclusión, diversidad y respeto. Fundada en 1911 en Dayton, Ohio, Woolpert ha sido la firma AEG de más rápido crecimiento de Estados Unidos desde 2015. Woolpert tiene más de 2.700 empleados y más de 60 oficinas en cinco continentes. Para obtener más información, visite woolpert.com.

Contacto de medios

Lynn Rossi

312-837-2017

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/463993/Woolpert_2023_Logo.jpg