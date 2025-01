Woolpert nomme Neil Churman au poste de PDG

M. Churman, qui est président de Woolpert depuis 2024, met l'accent sur l'engagement à poursuivre la croissance mondiale, l'innovation et le renforcement de la culture de l'entreprise.

DAYTON, Ohio, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Woolpert, société mondiale d'architecture, d'ingénierie et de services géospatiaux a nommé Neil Churman au poste de PDG. M. Churman est président de Woolpert depuis le début de l'année 2024 en charge des opérations commerciales et du programme de fusions et d'acquisitions de Woolpert. Il succède à Scott Cattran, qui dirige l'entreprise depuis 2015. Dans le cadre du plan de succession à long terme de l'entreprise, M. Cattran assumera un nouveau rôle au sein de Woolpert en tant que président exécutif, soutenant M. Churman dans la stratégie de l'entreprise et continuant à diriger son conseil d'administration.

L'expérience de M. Churman consiste à stimuler la croissance stratégique et l'excellence opérationnelle dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la géospatiale et des services technologiques. M. Churman a été recruté par Cattran en 2022 et est devenu le premier directeur du développement de l'entreprise. Depuis, M. Churman a mené l'entreprise à travers cinq acquisitions stratégiques, ajoutant plus de 800 employés et développant les capacités de l'entreprise à travers les États-Unis, l'Europe et l'Australie. En 2024, sous sa direction opérationnelle en tant que président, l'entreprise a enregistré les meilleurs résultats financiers de ses 114 années d'existence.

Avant de rejoindre Woolpert, M. Churman a occupé des fonctions au sein de TRC Companies, 7 Mile Advisors, Morrissey Goodale et Michael Baker International. M. Churman est diplômé de la Tepper School of Business de l'université Carnegie Mellon, où il a obtenu une maîtrise en administration des affaires, et de la Swanson School of Engineering de l'université de Pittsburgh, où il a obtenu une licence en ingénierie civile et environnementale. M. Churman continuera à être basé dans le bureau de Pittsburgh.

« Je suis honoré d'assumer ce rôle et je me sens humblement investi de la responsabilité de perpétuer l'héritage de plus de 100 ans de soutien à des programmes essentiels pour nos clients. Je m'engage également à renforcer notre culture et à veiller à ce que nous créions un lieu de travail agréable pour tous nos employés dans le monde entier », a déclaré M. Churman. « Woolpert a construit une culture ancrée dans le soutien, l'innovation et l'engagement de haute performance et nous continuerons de respecter cette formule pour réussir. Je suis fier de faire partie de notre fantastique équipe mondiale, de poursuivre le chemin tracé par un dirigeant aussi exceptionnel que Scott Cattran et de nous conduire vers le prochain chapitre de cette grande entreprise. »

M. Cattran a commencé à travailler chez Woolpert en 1999 et a progressivement gravi les échelons de l'entreprise. Lorsque M. Cattran a été nommé directeur général, l'entreprise comptait un peu plus de 600 employés aux États-Unis, enregistrait un chiffre d'affaires annuel de 97 millions de dollars et figurait à la 135e place du Top 500 Design Firms d'Engineering News-Record, un indicateur clé du secteur. À l'aube de 2025, Woolpert emploie plus de 2 700 personnes sur les cinq continents, réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 650 millions de dollars et est classée 47e par l'ENR. M. Cattran a également dirigé les partenariats fructueux de Woolpert en matière de capital-investissement, y compris la relation actuelle avec BDT&MSD Partners et a élargi le programme d'actionnariat de la société, en ajoutant plus de 500 nouveaux propriétaires afin de s'assurer que davantage de membres du personnel profitent de la réussite de la société.

« Lorsque j'ai pris mes fonctions de PDG il y a une dizaine d'années, nous avons développé une vision visant à être non seulement la première entreprise d'architecture, d'ingénierie et de géospatial de notre secteur, mais aussi l'une des meilleures entreprises au monde. Grâce au travail acharné de tous les employés de Woolpert, nous sommes sur une trajectoire sans précédent dans notre histoire de plus de 100 ans pour réaliser cette vision », a déclaré M. Cattran. « L'expérience de Neil en matière d'intégration efficace d'acquisitions de premier plan, de direction d'opérations et de croissance organique, ainsi que son engagement à créer une culture de classe mondiale font de lui le dirigeant idéal pour continuer à défendre cette vision. En prenant mes nouvelles fonctions de président exécutif, je me réjouis d'aider Neil et l'ensemble de l'équipe mondiale de Woolpack à poursuivre cette ambitieuse aventure. »

