WuXi Biologics fournit une actualisation sur les opérations de retour au travail liées à l'épidémie de coronavirus

SHANGHAI, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics surveille de près l'épidémie de coronavirus. Notre équipe de direction travaille attentivement à l'exécution de notre plan de poursuite des activités, afin d'atténuer tout risque potentiel. Wuxi, Shanghai et Suzhou, les trois sites opérationnels en Chine, reprendront leurs activités aujourd'hui après la pause du Nouvel An chinois.

Dans l'ensemble, environ 6 % de notre personnel a voyagé à Wuhan, a transité par Wuhan ou a eu des contacts avec des personnes venant de Wuhan. La maladie n'a été diagnostiquée chez aucun de nos employés. Nous surveillons de près la santé de chacun d'entre eux et avons mis en place des procédures strictes de retour au travail afin de protéger notre personnel. Environ 85 % de nos équipes sont de retour dans les villes où ils travaillent. Nous disposons d'un personnel suffisant pour reprendre nos activités.

Nous ne travaillons pas à Wuhan et nous n'avons aucun fournisseur important dans cette ville. Les fournitures pour les laboratoires et la fabrication ne semblent pas affectées. De plus, l'expédition d'échantillons de matériel, à l'import et l'export, et les procédures douanières sont traitées de manière habituelle.

En outre, WuXi Biologics travaille également avec précaution pour assurer que la qualité des produits qu'il met au point ne soit pas affectée par cette épidémie. Nous bénéficions d'un système de qualité en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF) et d'une solide chaîne d'approvisionnement à l'international. Nous pensons que cette épidémie n'aura aucun impact négatif sur nos bonnes pratiques de fabrication.

Nous recommandons aux clients étrangers qui avaient prévu de voyager en Chine de réaliser les réunions par vidéoconférence ou téléconférence.

Enfin, WuXi Biologics a d'ores et déjà mobilisé une importante équipe de plus de 240 scientifiques et travaille en étroite collaboration avec des entreprises internationales pour développer et fabriquer des anticorps neutralisants multiples pour traiter potentiellement l'infection virale. L'efficacité in vitro de ces anticorps sera disponible le mois prochain.

Cette situation qui évolue de jour en jour nous rappelle que nous devons continuer à agir dans l'intérêt des patients. Nous ne nous attendons à aucune incidence négative importante sur nos activités en Chine.

À propos de WuXi Biologics

Cotée à la Bourse de Hong Kong, WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK) est une plateforme technologique leader mondiale en matière de produits biologiques en libre accès qui fournit des solutions de bout en bout permettant aux entreprises de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, du concept à la fabrication commerciale. L'histoire de notre société ainsi que nos réalisations illustrent notre engagement à fournir une offre de service véritablement à guichet unique, ainsi qu'une solide proposition de valeur à nos clients internationaux. Au 30 juin 2019, elle comptait 224 projets intégrés au total, dont 106 projets au stade de développement préclinique, 102 projets au stade de développement clinique initial (phases I et II), 15 projets au stade de développement avancé (phase III) et un projet en cours de fabrication commerciale. Avec une capacité totale estimée de production de produits biopharmaceutiques en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis dépassant les 280 000 litres d'ici 2022, nous fournirons à nos partenaires de bioproduction un réseau mondial de chaîne d'approvisionnement robuste et de qualité supérieure. Pour en savoir plus sur WuXi Biologics, veuillez consulter le site www.wuxibiologics.com.

