Wystarczy jedno kliknięcie: pierwszy wirtualny makijaż dostępny dla użytkowników Microsoft Teams

Firma Maybelline New York wprowadza funkcję wirtualnego makijażu w środowisku pracy, dostępną za pośrednictwem Microsoft Teams.

NOWY JORK, 19 lipca 2023 /PR Newswire/ -- Firma Maybelline New York ogłosiła nawiązanie współpracy z Microsoft, w ramach której udostępniona zostanie nowa funkcja przygotowania się do rozmów wideo za pomocą wirtualnego makijażu w Microsoft Teams.

Aplikacja Maybelline Beauty App dostępna dla pakietu Microsoft Teams pozwala użytkownikom szybko i łatwo dostosować swój osobisty styl podczas spotkania za pośrednictwem Teams. Wirtualne makijaże pozwalają z łatwością wypróbowywać różne style, mając na celu demokratyzację makijażu i wzmocnienie pewności siebie, zwłaszcza w środowisku pracy.

Dzięki tej integracji Maybelline New York robi kolejny krok w cyfrowym świecie makijażu.

„Misją Maybelline jest zapewnienie każdemu pewności siebie do tego, aby wyrażać swoje piękno. Niezależnie od formy kontaktu - osobistego czy wirtualnego - dobre samopoczucie może pomóc nam pokazać się z jak najlepszej strony - powiedziała Trisha Ayyagari, prezes ds. ogólnoświatowej marki Maybelline New York. - Z tego względu nawiązaliśmy współpracę z Microsoft Teams, aby opracować wirtualny makijaż. Teraz nawet w najbardziej pracowity dzień będzie można nałożyć makijaż za pomocą jednego kliknięcia. Mamy nadzieję, że w ten sposób choć trochę ułatwimy ludziom życie".

Za pośrednictwem rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji Modiface, opracowanego we współpracy z Geena Davis Institute, aby zapewnić uwzględnienie szerokiej i zróżnicowanej populacji, Maybelline ma na celu udostępnienie użytkownikom szeregu stylizacji najlepiej pasujących do charakteru ich spotkań, jednocześnie pozwalając im odkrywać różne trendy makijażowe, których w innym wypadku mogliby nie wypróbować.

To rozwiązanie stanowi „wirtualną kosmetyczkę" wyposażoną we wszystkie niezbędne cyfrowe produkty do makijażu, stworzone z myślą o obecnym świecie, który coraz częściej ma wirtualny wymiar. Za pomocą jednego kliknięcia użytkownicy mogą wybierać spośród 12 makijaży, aby uzupełnić swój naturalny wygląd i bez wysiłku poczuć się jak najlepiej. Dla każdej stylizacji opracowano zestaw produktów, dzięki czemu użytkownicy mogą dowiedzieć się, który produkt i odcień Maybelline New York stanowi ich wirtualną stylizację, by potem odtworzyć ją w prawdziwym życiu. Maybelline New York jest pionierem innowacji w tym obszarze w grupie L'Oréal. Wirtualny makijaż jest teraz dostępny na całym świecie jako opcja w połączeniach wideo realizowanych za pośrednictwem Teams dla osób posiadających licencję korporacyjną Microsoft Teams.

„Zwiększanie możliwości ludzi poprzez technologię stanowi podstawę działalności Microsoft - powiedziała Nicole Herskowitz, wiceprezes Microsoft Teams. - Nowa aplikacja Maybelline Beauty App dostępna w pakiecie Microsoft Teams jest doskonałym przykładem tego, jak wspólnie z naszymi partnerami tworzymy nowe sposoby wyrażania siebie w hybrydowych środowiskach pracy dzięki potędze sztucznej inteligencji".

Maybelline New York

Maybelline New York jest jedną z wiodących marek kosmetyków na świecie, dostępną w ponad 120 krajach, która tylko dzięki kultowej, zapewniającej długotrwały efekt pomadce (Matte Ink) dociera do 33 milionów konsumentów. Bestsellerowy podkład Fit Me jest od 2017 roku dostępny w 40 odcieniach, aby zapewnić każdemu możliwość znalezienia idealnego odcienia, tonu i faktury (jak wynika z badania konsumenckiego, aż 97% kupujących znalazło produkt idealnie dopasowany do ich potrzeb). Poprzez łatwo dostępne, zgodne z zasadą integracji i łatwe w użyciu produkty firma Maybelline New York pragnie budować u swoich konsumentów pewność siebie i odwagę w dążeniu do realizacji pragnień.

Modiface

Modiface jest wiodącym dostawcą technologii „wirtualnych przymierzalni" dla branży kosmetycznej. Ustanowiona w 2008 roku, najnowocześniejsza technologia Modiface pozwala użytkownikom zobaczyć siebie w różnych makijażach i fryzurach w czasie rzeczywistym, przy użyciu własnego zdjęcia lub transmisji wideo na żywo. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu branży kosmetycznej i zaangażowaniu w tworzenie innowacji, Modiface pomaga konsumentom realizować dążenia do uzyskania idealnego wyglądu i podejmować świadome decyzje zakupowe.

Geena Davis Institute

Geena Davis Institute (pełna nazwa: Geena Davis Institute on Gender in Media) to oparta na badaniach organizacja, która działa w branży medialnej i rozrywkowej na rzecz zwiększenia uczestnictwa dziewcząt i kobiet.

