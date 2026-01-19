X-Sense abre una oficina en Alemania para reforzar la seguridad contra incendios en Europa

LANGEN, Alemania, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- X-Sense, líder global en tecnología de seguridad contra incendios y hogares inteligentes, ha inaugurado su sede en Alemania, X-Sense DACH GmbH, ubicada en Monzastraße 2B en Langen, Hesse. Situada estratégicamente cerca del aeropuerto de Fráncfort y de la estación central, esta nueva oficina ofrece un acceso cómodo para clientes, socios y equipos de servicio en toda Alemania y Europa. Marca un hito importante en el compromiso de X-Sense con la industria europea de la seguridad.

¿Por qué una oficina en Alemania?

X-Sense German Branch Location

Las estrictas normativas alemanas sobre seguridad contra incendios y la obligatoriedad de instalar detectores han dado lugar a un mercado tecnológicamente avanzado. Sin embargo, muchos detectores aún no están conectados. X-Sense busca modernizar el sector con alarmas inteligentes que incorporan monitoreo remoto, conectividad entre dispositivos y control sencillo mediante smartphone.

"Alemania establece el estándar europeo en materia de seguridad contra incendios y adopción de soluciones de hogar inteligente", afirma Niko, responsable de X-Sense Alemania. "Nuestra presencia aquí va más allá de una decisión estratégica: demuestra nuestro compromiso de satisfacer las necesidades locales, ofrecer protección certificada y sostenible, y construir relaciones sólidas con profesionales y consumidores. Esta sede también actuará como centro regional para acelerar la localización."

Acelerando la localización

Las alarmas X-Sense cuentan con certificaciones de TÜV y BSI, y varios modelos han sido recomendados por bomberos alemanes, lo que refuerza la confianza y el cumplimiento normativo. La sede alemana permite adaptar productos y servicios a los requisitos del mercado local y de la UE. X-Sense ya colabora con distribuidores clave como Conrad y Reichelt, y continúa ampliando sus asociaciones regionales.

Escalable, local y sostenible

Gracias a una cadena de suministro robusta, X-Sense ofrece soluciones de seguridad conformes a la normativa europea a precios competitivos. La nueva oficina también permite adaptar productos según los comentarios del mercado.

La sostenibilidad es un valor fundamental para X-Sense. Sus productos están diseñados para garantizar eficiencia energética, materiales seguros y larga vida útil, en consonancia con las normativas medioambientales y de seguridad de Europa.

Sobre X-Sense

Fundada en 2013, X-Sense es una empresa líder en seguridad inteligente para el hogar, protegiendo a más de 5 millones de hogares en todo el mundo con detectores de humo, de monóxido de carbono y sensores de seguridad, todos certificados por TÜV y BSI. Gracias a una inversión constante en I+D, X-Sense sigue marcando el ritmo en protección doméstica inteligente.

Alianzas de distribución

Únase a X-Sense como socio para soluciones de seguridad innovadoras y atractivos incentivos comerciales:

https://www.x-sense.com/pages/partnerships

Información de contacto

Niko, Ejecutivo de ventas

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860240/X_Sense_German.jpg