X-Sense apre una sede in Germania per rafforzare la sicurezza antincendio in Europa

News provided by

X-Sense DACH GmbH

Jan 19, 2026, 01:20 ET

LANGEN, Germania, 19 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- X-Sense, leader globale nella tecnologia della sicurezza domestica intelligente e antincendio, ha inaugurato la sua sede tedesca, X-Sense DACH GmbH, in Monzastraße 2B a Langen, Assia. Grazie alla sua posizione strategica vicino all'aeroporto di Francoforte e alla stazione centrale, la nuova sede garantisce un accesso comodo per clienti, partner e team di supporto in tutta Europa. Rappresenta una tappa fondamentale nell'impegno di X-Sense verso il mercato europeo della sicurezza.

Perché una sede in Germania?

Continue Reading
X-Sense German Branch Location
X-Sense German Branch Location

Le rigorose normative tedesche in materia di sicurezza antincendio e l'obbligo di installazione dei rilevatori hanno creato un mercato avanzato e altamente tecnologico. Tuttavia, molti dispositivi restano non connessi. X-Sense intende modernizzare il settore con rilevatori intelligenti, connessi, controllabili da smartphone e dotati di monitoraggio remoto.

"La Germania è un punto di riferimento in Europa per la sicurezza antincendio e l'adozione di soluzioni smart home", afferma Niko, responsabile di X-Sense Germania. "Questa apertura rappresenta più di una scelta strategica: dimostra il nostro impegno a rispondere ai bisogni locali, offrire protezione certificata e costruire partnership solide con professionisti e consumatori. Sarà anche un hub regionale per accelerare la localizzazione."

Localizzazione accelerata

I rilevatori X-Sense sono certificati da TÜV e BSI. Alcuni modelli sono raccomandati anche da vigili del fuoco tedeschi, a testimonianza di affidabilità e conformità. La sede tedesca facilita l'adattamento dei prodotti e il supporto clienti secondo i requisiti locali ed europei. X-Sense collabora già con rivenditori come Conrad e Reichelt, e sta ampliando le partnership regionali.

Soluzioni scalabili, locali e sostenibili

Con una catena di fornitura efficiente, X-Sense offre soluzioni di sicurezza conformi alle normative UE a prezzi competitivi. Il nuovo ufficio supporta l'adattamento dei prodotti alle esigenze del mercato.

La sostenibilità è un valore centrale per X-Sense: i prodotti sono progettati per l'efficienza energetica, l'uso di materiali sicuri e una lunga durata, nel rispetto delle normative ambientali europee.

Chi è X-Sense

Fondata nel 2013, X-Sense protegge oltre 5 milioni di famiglie nel mondo con rilevatori di fumo, CO e sensori di sicurezza, tutti testati da TÜV e BSI. L'azienda continua a innovare nel campo della sicurezza domestica intelligente e certificata.

Partnership di distribuzione

Diventa partner di X-Sense per soluzioni di sicurezza innovative e condizioni commerciali vantaggiose:
https://www.x-sense.com/pages/partnerships

Informazioni di contatto
Niko, Responsabile commerciale
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860240/X_Sense_German.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

X-Sense abre una oficina en Alemania para reforzar la seguridad contra incendios en Europa

X-Sense abre una oficina en Alemania para reforzar la seguridad contra incendios en Europa

X-Sense, líder global en tecnología de seguridad contra incendios y hogares inteligentes, ha inaugurado su sede en Alemania, X-Sense DACH GmbH,...
X-Sense ouvre un bureau en Allemagne pour renforcer la sécurité incendie en Europe

X-Sense ouvre un bureau en Allemagne pour renforcer la sécurité incendie en Europe

X-Sense, leader mondial des technologies de sécurité incendie et de maison intelligente, a ouvert sa filiale allemande, X-Sense DACH GmbH, située...
More Releases From This Source

Explore

High Tech Security

High Tech Security

Household Products

Household Products

Retail

Retail

Consumer Electronics

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics