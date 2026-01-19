X-Sense apre una sede in Germania per rafforzare la sicurezza antincendio in Europa

LANGEN, Germania, 19 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- X-Sense, leader globale nella tecnologia della sicurezza domestica intelligente e antincendio, ha inaugurato la sua sede tedesca, X-Sense DACH GmbH, in Monzastraße 2B a Langen, Assia. Grazie alla sua posizione strategica vicino all'aeroporto di Francoforte e alla stazione centrale, la nuova sede garantisce un accesso comodo per clienti, partner e team di supporto in tutta Europa. Rappresenta una tappa fondamentale nell'impegno di X-Sense verso il mercato europeo della sicurezza.

Perché una sede in Germania?

Le rigorose normative tedesche in materia di sicurezza antincendio e l'obbligo di installazione dei rilevatori hanno creato un mercato avanzato e altamente tecnologico. Tuttavia, molti dispositivi restano non connessi. X-Sense intende modernizzare il settore con rilevatori intelligenti, connessi, controllabili da smartphone e dotati di monitoraggio remoto.

"La Germania è un punto di riferimento in Europa per la sicurezza antincendio e l'adozione di soluzioni smart home", afferma Niko, responsabile di X-Sense Germania. "Questa apertura rappresenta più di una scelta strategica: dimostra il nostro impegno a rispondere ai bisogni locali, offrire protezione certificata e costruire partnership solide con professionisti e consumatori. Sarà anche un hub regionale per accelerare la localizzazione."

Localizzazione accelerata

I rilevatori X-Sense sono certificati da TÜV e BSI. Alcuni modelli sono raccomandati anche da vigili del fuoco tedeschi, a testimonianza di affidabilità e conformità. La sede tedesca facilita l'adattamento dei prodotti e il supporto clienti secondo i requisiti locali ed europei. X-Sense collabora già con rivenditori come Conrad e Reichelt, e sta ampliando le partnership regionali.

Soluzioni scalabili, locali e sostenibili

Con una catena di fornitura efficiente, X-Sense offre soluzioni di sicurezza conformi alle normative UE a prezzi competitivi. Il nuovo ufficio supporta l'adattamento dei prodotti alle esigenze del mercato.

La sostenibilità è un valore centrale per X-Sense: i prodotti sono progettati per l'efficienza energetica, l'uso di materiali sicuri e una lunga durata, nel rispetto delle normative ambientali europee.

Chi è X-Sense

Fondata nel 2013, X-Sense protegge oltre 5 milioni di famiglie nel mondo con rilevatori di fumo, CO e sensori di sicurezza, tutti testati da TÜV e BSI. L'azienda continua a innovare nel campo della sicurezza domestica intelligente e certificata.

Partnership di distribuzione

Diventa partner di X-Sense per soluzioni di sicurezza innovative e condizioni commerciali vantaggiose:

Informazioni di contatto

Niko, Responsabile commerciale

