X-Sense ouvre un bureau en Allemagne pour renforcer la sécurité incendie en Europe

LANGEN, Allemagne, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- X-Sense, leader mondial des technologies de sécurité incendie et de maison intelligente, a ouvert sa filiale allemande, X-Sense DACH GmbH, située Monzastraße 2B à Langen, Hesse. Stratégiquement implanté près de l'aéroport de Francfort et de la gare centrale, ce nouveau bureau bénéficie d'un accès facile pour les clients, partenaires et équipes de service dans toute l'Europe. Il marque une étape majeure dans l'engagement de X-Sense envers le marché européen de la sécurité.

Pourquoi un bureau en Allemagne ?

Les réglementations strictes en matière de sécurité incendie et l'obligation d'installer des détecteurs ont créé un marché avancé et technologique. Pourtant, de nombreux détecteurs restent non connectés. X-Sense entend moderniser ce secteur grâce à des détecteurs intelligents, connectés, avec surveillance à distance et contrôle via smartphone.

« L'Allemagne fixe la norme européenne en matière de sécurité incendie et de technologies domestiques intelligentes », déclare Niko, directeur de X-Sense Allemagne. « Cette implantation démontre notre engagement à répondre aux besoins locaux, à fournir une protection certifiée et durable, et à bâtir des partenariats solides avec les professionnels et les consommateurs. Ce bureau agira aussi comme un hub régional pour accélérer la localisation. »

Accélérer la localisation

Les détecteurs X-Sense sont certifiés TÜV et BSI, et certains modèles sont recommandés par des pompiers allemands, garantissant ainsi conformité et confiance. Le bureau facilite l'adaptation produit et le service client pour répondre aux exigences locales et européennes. X-Sense collabore déjà avec des enseignes comme Conrad et Reichelt, et cherche à nouer d'autres partenariats régionaux.

Fiable, local et durable

Grâce à une chaîne d'approvisionnement robuste, X-Sense fournit des solutions de sécurité conformes aux normes européennes, à des prix compétitifs. Le bureau permet également une adaptation continue des produits selon les retours du marché.

La durabilité est au cœur des valeurs de X-Sense. Ses produits privilégient l'efficacité énergétique, des matériaux sûrs et une longue durée de vie, en phase avec les normes environnementales européennes.

À propos de X-Sense

Fondée en 2013, X-Sense protège plus de 5 millions de foyers dans le monde grâce à une gamme complète de détecteurs de fumée, de CO et de capteurs de sécurité – tous testés par le TÜV et le BSI. L'entreprise continue d'innover avec des technologies de sécurité domestique intelligentes et certifiées.

Partenariats de distribution

Rejoignez X-Sense en tant que partenaire pour des solutions de sécurité innovantes et des conditions attractives :

https://www.x-sense.com/pages/partnerships

Informations de contact

Niko, Responsable commercial

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2860240/X_Sense_German.jpg