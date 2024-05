XCMG Crane erweitert seine Reichweite in Spanien mit der Lieferung des XCA120_E All-Terrain-Krans

GUADALAJARA, Spanien, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425) entwickelt seine Produktpalette ständig weiter, um den vielfältigen Hebeanforderungen auf der ganzen Welt gerecht zu werden, und lieferte einen seiner neuesten 120-Tonnen-Geländekrane, den XCA120_E, an Grúas Fraile in Spanien. Die Lieferung wurde vom spanischen Händler DYM Impleparts von XCMG in Guadalajara abgewickelt. XCMG unterstreicht sein Engagement auf dem lokalen Markt, indem es durch die Erweiterung der Reichweite des XCA120_E jetzt auch in Spanien effiziente Hebevorgänge durchführt.

Grúas Fraile takes delivery of the XCA120_E crane at their plant in Spain.

An der Übergabezeremonie nahmen Hu Yuan, stellvertretender Geschäftsführer von XCMG Crane Overseas Marketing, Ren Yinmei, Direktor für technischen Support von XCMG Crane Overseas Marketing, Rafael Romao, Verkaufsleiter von XCMG Crane für Europa, Daniel Mendez, Verkaufsleiter von XCMG Crane für Spanien, und Gunjan Keshwani, Direktor von DYM Impleparts, teil.

Grúas Fraile verlässt sich auf XCMG-Krane, um seine Arbeitsprojekte pünktlich und effizient abschließen zu können, und hält sich dabei streng an die höchsten Sicherheitsstandards. Mario Fraile, Betriebsleiter von Grúas Fraile, drückte seine Zufriedenheit mit dem XCMG-Kran aus und hob dessen hervorragende Qualität und Benutzerfreundlichkeit hervor. Er merkte an, dass der Kran pünktlich geliefert wurde und die Kommunikation reibungslos verlief, was den gesamten Prozess zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machte.

„Wir sind bestrebt, eine solide Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden aufrechtzuerhalten, indem wir konsequent Dienstleistungen erbringen, die den höchsten Standards entsprechen, und ihnen die optimale Kranausrüstung zur Verfügung stellen, um unvergleichliche Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten", sagte Herr Romao.

Der XCA120_E, den XCMG im Jahr 2023 speziell auf dem europäischen Markt einführt, ist ein intelligenter High-End-Geländekran, der sich durch seine Mobilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Der über 100 Tonnen schwere, vierachsige Kran ist mit einem siebenteiligen, 66 Meter langen Hauptausleger ausgestattet, der eine maximale Kipphöhe von 94 Metern erreichen kann. Zu den Standardmerkmalen gehören ein variabel klappbarer, unabhängiger Auslegerkopf, flexible Manövrierbarkeit bei kleinen Winkeln und eine variable Abstützung, wodurch er sich sehr gut an unterschiedliche Arbeitsbedingungen anpassen lässt und an die Hebeanforderungen der europäischen Kranbenutzer abgestimmt ist. Darüber hinaus kann er auch auf dem australischen und südkoreanischen Markt eingesetzt werden und wurde bereits erfolgreich an lokale Kunden geliefert.

„Sowohl für XCMG als auch für DYM Impleparts ist die technische Unterstützung ein Eckpfeiler unserer Tätigkeit. Seitdem wir im letzten Jahr Händler der Marke XCMG geworden sind, haben wir zwei Mechaniker in Spanien stationiert. Außerdem haben wir ein Team von fünf Mechanikern, von denen zwei für den Kranbereich zuständig sind", erklärt Gunjan Keshwani, Direktor von DYM Impleparts.

XCMG und DYM Impleparts sind bereit, nicht nur qualitativ hochwertige Krane anzubieten, sondern auch erstklassigen Service und Schulungen für jede nachfolgende Lieferung. Grúas Fraile, DYM Impleparts und XCMG arbeiten zusammen, um Infrastruktur- und andere Bauprojekte in ganz Spanien reibungslos durchzuführen.

