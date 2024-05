XCMG Crane étend sa portée en Espagne suite à la livraison de la grue tout-terrain XCA120_E

GUADALAJARA, Espagne, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425), qui améliore constamment sa gamme de produits pour répondre aux diverses exigences de levage à travers le monde, a livré l'une de ses dernières grues tout-terrain de 120 tonnes, la XCA120_E, à Grúas Fraile, en Espagne. La livraison a été facilitée par le concessionnaire espagnol de XCMG, DYM Impleparts, à Guadalajara. Démontrant l'engagement de XCMG envers le marché local, la XCA120_E a encore élargi sa portée, ajoutant l'Espagne à la liste des pays où elle effectue des opérations de levage performantes.

Grúas Fraile takes delivery of the XCA120_E crane at their plant in Spain.

Hu Yuan, directeur général adjoint du marketing international chez XCMG Crane, Ren Yinmei, directeur du support technique du marketing international chez XCMG Crane, Rafael Romao, directeur des ventes de XCMG Crane pour l'Europe, Daniel Mendez, directeur des ventes de XCMG Crane pour l'Espagne, et Gunjan Keshwani, directeur de DYM Impleparts, ont assisté à la cérémonie de livraison.

Grúas Fraile compte sur les grues XCMG pour faciliter l'achèvement rapide et efficace de ses projets, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Mario Fraile, directeur de l'exploitation de Grúas Fraile, a exprimé sa satisfaction à l'égard de la grue XCMG, soulignant sa qualité supérieure et sa facilité d'utilisation. Il a fait remarquer que la grue avait été livrée à temps et que la communication avait été parfaite, faisant de l'ensemble du processus une expérience exceptionnelle.

« Nous nous engageons à maintenir une relation commerciale solide avec nos clients en leur fournissant des services qui répondent aux normes les plus élevées et en leur fournissant l'équipement de grue optimal pour assurer une sécurité et une productivité inégalées », a déclaré M. Romao.

La XCA120_E, lancée par XCMG en 2023 spécifiquement pour le marché européen, est une grue tout-terrain intelligente haut de gamme qui excelle en termes de mobilité, de sécurité et de fiabilité. Cette grue à quatre essieux de plus de 100 tonnes est équipée d'une flèche principale de 66 mètres en sept sections, qui peut atteindre une hauteur de pointe maximale de 94 mètres. Les caractéristiques standard comprennent une tête de flèche indépendante à repliage variable, une manœuvrabilité flexible aux petits angles et un support variable, ce qui la rend très adaptable à diverses conditions de travail et conforme aux préférences de levage des utilisateurs européens de grues. En outre, son application s'étend aux marchés australien et sud-coréen, puisqu'elle a déjà été livrée avec succès à des clients locaux.

« Pour XCMG comme pour DYM Impleparts, l'assistance technique est la pierre angulaire de nos activités. Depuis que nous sommes devenus concessionnaires de la marque XCMG l'année dernière, nous avons installé deux mécaniciens résidents en Espagne. En outre, nous disposons d'une équipe de cinq mécaniciens, dont deux se consacrent à la section des grues », a commenté Gunjan Keshwani, directeur de DYM Impleparts.

XCMG et DYM Impleparts sont prêts à fournir non seulement des grues de première qualité, mais aussi un service et une formation de premier ordre pour chaque livraison ultérieure. Grúas Fraile, DYM Impleparts et XCMG collaborent à l'achèvement des projets d'infrastructure et autres projets de construction dans toute l'Espagne.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.xcmgglobal.com/solution/hoisting-machinery.htm