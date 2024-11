XCMG Crane présentera des produits de pointe à Bauma China 2024

SHANGHAI, 15 novembre 2024 /PRNewswire/-- XCMG Crane, un leader mondial de la fabrication de grues, s'apprête à avoir un impact significatif à Bauma China 2024, qui se déroulera du 26 au 29 novembre. La société exposera une gamme de ses dernières innovations, y compris cinq modèles de premier plan qui englobent les grues tout-terrain, les grues tout-terrain, les grues hybrides sur camion et les grues hybrides sur chenilles. Parmi ces modèles, le clou sera sans aucun doute la grue sur roues ayant le plus grand tonnage au monde, qui reflète l'engagement de XCMG à repousser les limites de l'ingénierie et de la durabilité.

L'exposition à Bauma China 2024 met en évidence l'engagement de XCMG Crane à fournir des solutions de haute qualité, fiables et respectueuses de l'environnement au marché mondial. Chaque modèle exposé représente une avancée dans la technologie des grues, intégrant des fonctionnalités avancées conçues pour répondre aux besoins évolutifs de l'industrie de la construction. Qu'il s'agisse d'une efficacité et d'une sécurité accrues ou d'une plus grande flexibilité opérationnelle, ces grues sont destinées à établir de nouvelles normes dans le secteur.

L'un des produits les plus remarquables, la XCA80G7-1E, est une grue tout-terrain à quatre essieux conçue spécialement pour les environnements de construction urbains. Ce modèle présente des caractéristiques innovantes telles que le support variable, l'extension de chargement et une série de configurations intelligentes, notamment la fixation du contrepoids en un clic et la commande à distance sans fil. Ces améliorations permettent non seulement d'augmenter les performances de la grue, mais aussi de rationaliser les utilisateurs, ce qui en fait un choix idéal pour les projets urbains complexes.

Conformément à l'engagement de XCMG en faveur du développement durable, la société présentera également son dernier camion et sa dernière grue sur chenilles hybrides. Ces modèles écologiques sont équipés de systèmes d'entraînement électrique de pointe qui réduisent considérablement les émissions et les niveaux de bruit, contribuant ainsi à un environnement de travail plus vert et plus silencieux. Ils sont conçus pour offrir la même puissance et la même fiabilité que leurs homologues traditionnels tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Un autre ajout notable à la gamme est la XCR120_AU, une grue tout-terrain conçue pour la polyvalence et la durabilité. Dotée d'un châssis robuste et d'un moteur puissant, elle offre une mobilité et une capacité de levage exceptionnelles. Son système hydraulique avancé permet un utilisateur souple et précis, tandis que la cabine ergonomique assure un environnement de travail confortable.

Bauma China 2024 promet d'être une plateforme passionnante permettant à XCMG Crane de démontrer son leadership dans l'industrie et sa vision de l'avenir de la technologie des grues. Les visiteurs du salon peuvent découvrir une console complète de produits et de solutions de pointe qui sont prêts à transformer le paysage de la construction.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557589/KV.jpg