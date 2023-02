XCMG Machinery ajuda nas operações de resgate após terremotos devastadores da Turquia

ANCARA, Turquia, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/-- A XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG") está em uma luta contra o tempo para oferecer assistência emergencial à Turquia após os dois terremotos que atingiram a região em 6 de Fevereiro - os maiores terremotos na Turquia desde 1939.

XCMG Machinery auxilia em resgate de emergência após os terremotos devastadores da Turquia. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A XCMG Turkey está sediada em Ancara, capital do país, a 700 quilômetros do epicentro. Imediatamente após o terremoto, a empresa criou um grupo de resgate emergencial liderado por Liu Jiansen, vice-presidente da XCMG Machinery e diretor geral da XCMG Import & Export Co., Ltd. O grupo está em contato próximo com a linha de frente e suas equipes de resgate trabalham 24 horas por dia.

A XCMG tem cerca de 600 escavadeiras na Turquia. A XCMG Turkey ativou seu protocolo de resposta emergencial imediatamente após o terremoto e informou a sede da XCMG sobre a situação no país, enviando três escavadeiras XCMG para Gaziantep a fim de prestar assistência na área do desastre.

A XCMG Turkey entrou em contato com várias entidades e deu instruções para que 12 escavadeiras e pás-carregadeiras de diferentes de tonelagens ficassem prontas para entrar em ação, ao mesmo tempo em que respondia ativamente ao chamado da Embaixada Chinesa e da Câmara Geral de Comércio de Empresas Chinesas na Turquia (a "Câmara") para coordenar recursos e oferecer assistência.

Em 7 de fevereiro, uma família de três pessoas ficou presa em um edifício de três andares que colapsou em Ikenderun, na província de Hatay. A XCMG enviou imediatamente uma escavadeira para a missão de resgate e, durante oito horas de trabalho ininterrupto, o operador Kerim Cesur removeu cuidadosamente o piso, os tijolos e os vergalhões do edifício colapsado, conseguindo salvar a família.

Em 8 de fevereiro, um grupo de resgate da XCMG fez uma viagem de 20 horas para Kırıkan, na província de Hatay, uma região remota onde as estradas ficaram gravemente danificadas pelo terremoto, com chuva gelada e baixas temperaturas. O operador Nevrez Unsal salvou dois moradores que estavam presos em dois edifícios em ruínas.

No mesmo dia, TALİP ÖZTÜRK e Emre Öztürk, pai e filho e operadores da XCMG, viajaram para Gölbaşı (Adiyaman) como primeiros socorristas e trabalharam por mais de 10 horas para salvar uma criança das ruínas.

Nas cinco horas após o primeiro terremoto, a XCMG comprou o primeiro lote de suprimentos de resgate, incluindo cobertores, produtos para bebês, produtos de higiene e muitos outros, no valor de mais de 50.000 liras turcas, e os entregou na área atingida. Ao mesmo tempo, a empresa trabalhou com clientes e revendedores locais para enviar escavadeiras, guindastes e pás-carregadeiras e destacar os operadores necessários para prestar assistência.

"Também nos juntamos à Associação de Maquinários de Construção da Turquia e informamos as autoridades locais de que estávamos preparados para responder ao resgate emergencial a qualquer momento", disse Liting Jin, diretor nacional da XCMG Turkey. "O governo turco requisitou todos os carrinhos de mão e veículos de transporte. O equipamento da XCMG chegou às áreas afetadas para ajudar no resgate e, além disso, estamos coordenando esforços com nossos clientes na Turquia para oferecer mais assistência".

Mais de 100 funcionários e revendedores da XCMG estão mobilizados para ajudar nas operações de resgate. E, como membro da Câmara, a XCMG Turkey também providenciou voos, acomodações e suprimentos para as equipes de resgate que vieram da China para ajudar nas operações de auxílio.

Em 2017, a XCMG implementou o protocolo de auxílio para terremotos e desastres, baseada nos princípios de liderança unificada, gestão local, resposta rápida e ação coordenada. Como uma empresa socialmente responsável, a XCMG está empenhada em oferecer assistência rápida às pessoas necessitadas.

O trabalho de resgate organizado pela XCMG Turkey. A XCMG Turkey foi fundada em 2018 e está sediada em Ancara. No ano passado, a XCMG participou da construção da Usina Termelétrica de Hunutlu, o maior projeto de investimento direto chinês na Turquia.

Para obter mais informações sobre as máquinas de resgate na Turquia, entre em contato com +90 312 287 55 58.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2003909/XCMG_Machinery_Aids_Emergency_Rescue_After_Turkey_s_Devastating_Earthquakes.jpg

FONTE XCMG Machinery

SOURCE XCMG Machinery