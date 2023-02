XCMG Machinery Türkiye'nin Yıkıcı Depremlerinden Sonra Acil Kurtarmaya Yardımcı Oluyor

ANKARA, Türkiye, 16 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG"), 6 Şubat tarihinde bölgeyi vuran ve 1939'dan bu yana Türkiye'deki en büyük depremler olan iki depremin ardından Türkiye'ye acil yardım sağlamak için zamanla yarışıyor.

XCMG Türkiye şirketi, ülkenin başkenti Ankara'da, merkez üssünden 700 km uzaklıkta yer almaktadır. Depremin hemen ardından, XCMG Machinery Başkan Yardımcısı ve XCMG Import & Export Co Ltd. Genel Müdürü Liu Jiansen liderliğinde bir acil kurtarma grubu kuruldu. Grup ön saflarla yakın temas halinde olup, günün her saati kurtarma ekipleri sevk etmektedir.

XCMG'nin Türkiye'de yaklaşık 600 adet ekskavatörü bulunmaktadır ve XCMG Türkiye, afet bölgesine yardım götürmek üzere Gaziantep yakınlarında konuşlandırılan üç adet XCMG ekskavatörünü koordine ederken, acil durum müdahale protokolünü derhal etkinleştirerek yerel durumu XCMG merkezine bildirdi.

XCMG birden fazla partiye ulaştı ve kaynakları koordine etmek ve yardım sağlamak için Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği ve TürkiyeÇinli İşletmeler Genel Ticaret Odası'nın ("Chamber") çağrısına aktif olarak yanıt verirken, farklı tonajdan 12 birim ekskavatör ve yükleyiciyi yakın mesafede bekleme konumuna aldı.

7 Şubat tarihinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılmış üç katlı bir binada üç kişilik bir aile enkaz altında kaldı. XCMG, kurtarma görevi için anında bir ekskavatör gönderdi, 8 saat kesintisiz çalışmayla, operatör Kerim Cesur çöken zemini, tuğlaları ve inşaat demirlerini dikkatli bir şekilde kaldırdı ve aileyi başarıyla kurtardı.

8 Şubat tarihinde, bir XCMG kurtarma ekibi, düşük sıcaklıkta dondurucu yağmurla birlikte deprem nedeniyle yolların ciddi şekilde hasar gördüğü en ücra bölgelerden biri olan Hatay'ın Kırıkhan kentine 20 saat yolculuk yaptı. Operator Nevrez Ünsal çöken iki binada mahsur kalan iki sakini kurtardı.

Aynı gün Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen ve ilk müdahaleyi yapan XCMG operatörleri baba-oğul TALİP ÖZTÜRK ve Emre Öztürk, enkaz altında kalan bir çocuğu kurtarmak için10 saatin üzerinde çalıştı.

XCMG ilk depremden sonraki beş saat içinde ekskavatörleri, vinçleri ve yükleyicileri yerleştirmek ve operatörleri yardım sağlamak üzere ayarlamak için yerel müşteriler ve bayilerle çalışırken; battaniye, bebek ürünleri, hijyen malzemeleri ve daha fazlasını içeren toplam 50.000 TL'yi aşan ilk parti kurtarma malzemelerini satın aldı ve en çok etkilenen bölgeye tek seferde teslim etti.

XCMG Türkiye Ülke Müdürü Liting Jin, "Bunun yanında, Türkiye'deki inşaat makineleri derneğine de katıldık ve acil kurtarmaya her an yanıt vermeye hazır olarak yerel makamlarla anlaşma sağladık" dedi. "Türk hükümeti tüm el arabaları ve nakliye araçlarını talep etti, XCMG ekipmanı kurtarmaya yardımcı olmak için afet bölgelerine ulaştı ve daha fazla destek sağlamak için Türkiye'deki müşterilerimizle de koordinasyon halindeyiz."

Şu an itibariyle, 100'ün üzerinde XCMG personeli ve bayisi, deprem kurtarmaya yardımcı olmak için seferber oldu. Oda'nın bir üyesi olarak, XCMG Türkiye depremin kurtarma operasyonuna yardımcı olmak üzere Çin'den yola çıkan kurtarma ekipleri için uçuş, konaklama ve malzemeler sağladı.

2017 yılında XCMG, birleşik liderlik, yerel yönetim, hızlı müdahale ve koordineli toplanma ve eylem ilkelerini izleyerek deprem ve afet yardımı protokolünü yürürlüğe koydu ve sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak XCMG, ihtiyacı olan insanlara zamanında yardım sağlamayı taahhüt etmektedir.

XCMG Türkiye Şirketi tarafından düzenlenen Kurtarma çalışması. XCMG Türkiye, 2018 yılında Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Geçen yıl XCMG, Çin'in Türkiye'deki en büyük doğrudan yatırım projesi olan Hunutlu Termik Santrali'nin inşaasında yer aldı.

Türkiye'deki kurtarma makineleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen +90 312 287 55 58 ile iletişime geçin.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2003885/XCMG_Machinery_Aids_Emergency_Rescue_After_Turkey_s_Devastating_Earthquakes.jpg

SOURCE XCMG Machinery