XCMG Machinery apresenta super escavadeira elétrica de 35 m³ para mineração a céu aberto

XUZHOU, China, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A XES35, uma super escavadeira elétrica de 35m³ de última geração desenvolvida pela XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) para operações de mineração a céu aberto, foi lançada com sucesso em Xuzhou, China. Impulsionado por várias atualizações tecnológicas para oferecer um desempenho líder do setor, o modelo autodesenvolvido atenderá às demandas de construção de minas a céu aberto em grande escala.

A XES35 pesa quase 1.100 toneladas e tem 18,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de seis andares. A configuração padrão vem com uma pá carregadora de 35 m³ que carrega cerca de 65 toneladas de minério por vez, projetada para ser usada em caminhões de lixo de mineração na faixa de 220 a 330 toneladas.

"A equipe de P&D de equipamentos de mineração da XCMG mergulhou na demanda do mercado e na inovação tecnológica para lançar o XES35 com sucesso, em um novo marco para a XCMG, que agora tem os recursos de P&D e de fabricação para escavadeiras de pá elétricas de maior tonelagem com domínio de tecnologias centrais avançadas, tornando a XCMG um dos quatro principais fabricantes globais de escavadeiras de pá elétricas", disse Yang Dongsheng, presidente da XCMG.

As minas a céu aberto com operações em larga escala exigem equipamentos de supermineração que se destacam em eficiência, sustentabilidade e segurança. Em comparação com as escavadeiras hidráulicas, as elétricas podem atender melhor às demandas de mineração. A capacidade de carga da pá carregadora pode atingir até 70 m³ com vida útil de 20 anos, o dobro das escavadeiras hidráulicas. A escavadeira de pá elétrica também é fácil de manter com baixo custo de operação, o que representa apenas um terço das escavadeiras regulares com pá da mesma capacidade.

Desenvolvido com base na ampla experiência da XCMG em produtos de equipamentos pioneiros em larga escala, incluindo tecnologia de controle de acionamento de frequência variável multimotor com base em carga dinâmica, tecnologia flexível de controle de queda de lança, controle de pá aberta com pavimento de velocidade zero e muito mais, o modelo tecnologicamente avançado XES35 destaca cinco grandes vantagens:

Operação inteligente : tecnologia avançada de controle de acionamento de conversão de frequência CA e tecnologia de fusão multissensorial realizam uma operação inteligente, eficiente e segura, com monitoramento inteligente e sistema de diagnóstico online para proteger o equipamento em tempo real.

: tecnologia avançada de controle de acionamento de conversão de frequência CA e tecnologia de fusão multissensorial realizam uma operação inteligente, eficiente e segura, com monitoramento inteligente e sistema de diagnóstico online para proteger o equipamento em tempo real. Sustentabilidade : acionamento elétrico puro e sistema comum de fornecimento de energia CC com função de feedback para alcançar operações ecológicas com emissões zero e de economia de energia.

: acionamento elétrico puro e sistema comum de fornecimento de energia CC com função de feedback para alcançar operações ecológicas com emissões zero e de economia de energia. Alta confiabilidade : os componentes otimizados de estrutura principal adotam uma placa de aço resistente a força e baixa temperatura, e a técnica única de fabricação da XCMG para alcançar a vida útil de 120 mil horas. A caixa de redução é feita com um processo de carburização de aço de baixo carbono para garantir alta precisão, resistência a impactos e desempenho estável em ambiente de baixa temperatura.

: os componentes otimizados de estrutura principal adotam uma placa de aço resistente a força e baixa temperatura, e a técnica única de fabricação da XCMG para alcançar a vida útil de 120 mil horas. A caixa de redução é feita com um processo de carburização de aço de baixo carbono para garantir alta precisão, resistência a impactos e desempenho estável em ambiente de baixa temperatura. Conforto da operação : a cabine é equipada com ar condicionado de alta potência, janelas de três lados, assento de isolamento de suspensão de ar e vibração, alavancas de controle de nível de aviação, configurações ergonômicas e muito mais para tornar a operação mais confortável.

: a cabine é equipada com ar condicionado de alta potência, janelas de três lados, assento de isolamento de suspensão de ar e vibração, alavancas de controle de nível de aviação, configurações ergonômicas e muito mais para tornar a operação mais confortável. Custo de uso abrangente mais baixo: as peças e componentes de reposição altamente confiáveis, a excelente gestão dos custos de produção, p serviço Premium e o baixo consumo de energia da XCMG reduzem os custos de compra, operação e manutenção para os clientes significativamente.

O setor de equipamentos de mineração da XCMG opera de forma independente desde 2018, e já desenvolveu um portfólio abrangente de produtos de mineração de equipamentos elétricos, inteligentes, não tripulados e de ponta que abrange todo o processo de escavação, transporte, perfuração e muito mais. Suas escavadeiras de mineração autodesenvolvidas de 70 toneladas ou mais têm cerca de 50% de participação de mercado na China.

A XCMG também é o primeiro fabricante do setor a ter um sistema de transporte não tripulado para minas a céu aberto com direitos de propriedade intelectual e soluções definidas. De janeiro a maio de 2023, a receita da empresa de equipamentos de mineração cresceu 50% em relação ao ano anterior, atualizando os principais indicadores operacionais para assumir uma posição de liderança no mercado global.

