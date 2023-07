XCMG Machinery lance HANYUN OS 2023, pour une nouvelle industrialisation grâce à la transformation intelligente et numérique

XUZHOU, Chine, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) a officiellement lancé le HANYUN OS 2023 à l'occasion de la Conférence sur l'Internet industriel 2023 (2023 Industrial Internet Conference), marquant une nouvelle étape pour XCMG HANYUN qui s'engage sur la voie de l'innovation en matière de numérisation et de solutions durables dans le but de soutenir les clients internationaux.

La plateforme Internet industrielle XCMG HANYUN a été développée par XCMG pour promouvoir la transformation numérique et intelligente de diverses industries par l'intégration des données industrielles (big data) et le changement des paradigmes de production, de service et de modèle d'entreprise. Elle sert aujourd'hui de partenaire fiable à 70 000 utilisateurs issus de 80 industries à travers 80 pays et régions du monde.

Le nouveau système d'exploitation de XCMG HANYUN, une plateforme légère et facile à déployer, permettra aux utilisateurs du monde entier de bénéficier de capacités numériques intégrées tirant parti des six technologies de base que sont l'informatique de pointe embarquée, la simulation des processus de production, l'exploration des données big data, la technologie low-code, le jumeau numérique et l'intelligence artificielle. Le nouveau lancement comprend également la mise à niveau de trois plateformes clés : HANYUN Industrial Internet, HANYUN Digital Thread et HANYUN Digital Twin.

« La sortie de HANYUN OS 2023 marque le début d'un nouveau chapitre pour XCMG HANYUN dans le domaine de l'Internet industriel. À l'avenir, XCMG HANYUN, guidée par l'innovation, continuera à se concentrer sur les technologies de base et à fournir un soutien puissant pour le développement de haute qualité des industries manufacturières chinoises, en insufflant de la force pour atteindre un plus grand succès », a déclaré Zhang Qiliang, PDG de XCMG HANYUN, qui a partagé des cas pratiques sur la façon dont XCMG HANYUN soutient les industries.

XCMG HANYUN fournit des services professionnels de conseil, de conception, de développement, de fabrication, de mise en œuvre et d'exploitation de produits et de services liés à l'Internet industriel et aux solutions de fabrication intelligentes intégrées. Plus tôt cette année, elle a reçu le Capability Maturity Model Integration Level 5 (« CMMI5 »).

L'exposition de XCMG HANYUN à la Conférence sur l'Internet industriel 2023 avait pour thème « Rendre les industries plus intelligentes grâce aux technologies numériques ». XCMG HANYUN a notamment présenté ses solutions de services intelligents pour le marché secondaire ainsi que des applications et prestations innovantes en termes de solution intégrée d'Internet industriel et de parc industriel, ainsi que des études de cas pour diverses industries, notamment les métaux non ferreux, les composants de base, les soins de santé intelligents, et bien plus encore.

« XCMG HANYUN se concentrera en permanence sur la réalisation de percées dans les technologies innovantes et la promotion du développement coordonné et de haute qualité de l'économie numérique et de l'économie réelle, en assumant le rôle clé de promotion de la nouvelle industrialisation comme fondement de la transformation numérique », a souligné Zhang.

