XCMG Machinery présente près de 20 machines haute performance au salon Hillhead 2024 au Royaume-Uni, renforçant ainsi sa présence en Europe

BUXTON, Angleterre, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG »), l'un des principaux fabricants mondiaux de machines de construction, a présenté près de 20 machines de pointe pour la première fois à l'exposition Hillhead 2024 à Buxton, au Royaume-Uni. Conçues pour le marché européen, ces pelles et chargeurs soulignent l'engagement de XCMG en faveur de la durabilité environnementale et de l'innovation technologique.

XCMG Machinery Debuts Nearly 20 High-Performance Machines at the UK's Hillhead 2024, Bolstering Its Presence in Europe

Au cours de cet événement de trois jours, XCMG a présenté ses derniers développements, notamment le chargeur XC978 et la pelle hydraulique XE380E. Les deux modèles sont conformes aux normes d'émission strictes de la phase V de l'UE et sont équipés de puissants moteurs Cummins. Les fonctionnalités les plus attendues sont les suivantes :

Le chargeur XC978 est doté d'un système de refroidissement unique, idéal pour les tâches à haute intensité, telles que l'exploitation minière et la manutention de marchandises. Sa conception robuste comprend un système exclusif d'essieu humide développé pour les opérations lourdes, garantissant la durabilité et une meilleure transmission du couple.

est doté d'un système de refroidissement unique, idéal pour les tâches à haute intensité, telles que l'exploitation minière et la manutention de marchandises. Sa conception robuste comprend un développé pour les opérations lourdes, garantissant la durabilité et une meilleure transmission du couple. La pelle hydraulique XE380E est conçue spécifiquement pour les conditions de travail exigeantes en Europe . Elle est dotée d'un système de contrôle intelligent, capable de personnaliser les solutions dans divers scénarios, tels que la démolition ou la gestion des déchets, maximisant ainsi la rentabilité du client grâce à des fonctionnalités sur mesure.

Cette participation significative à Hillhead marque une étape importante dans l'expansion stratégique mondiale de XCMG et renforce les liens avec le marché européen. « Notre présence ici souligne non seulement notre engagement envers l'Europe, mais renforce également notre coopération avec les marchés locaux », a déclaré Alan Sams, le directeur des ventes de XCMG UK, lors d'une interview à l'occasion de l'événement.

XCMG a mis en place un solide réseau de concessionnaires à travers la Grande-Bretagne et l'Irlande, garantissant une intervention rapide dans les deux heures et une livraison des pièces détachées dans les 24 heures, ce qui témoigne de leur dévouement à l'excellence du service clientèle.

Les collaborations avec huit grands concessionnaires locaux, dont Rygor Plant, le plus grand concessionnaire Mercedes-Benz de Grande-Bretagne, et d'autres comme Mervyn Lambert Plant, mettent l'accent sur des partenariats locaux solides qui favorisent la croissance à l'échelle régionale et mondiale.

En associant une technologie de pointe à des réseaux d'assistance clientèle localisés dans toute l'Europe, tout en continuant à innover en fonction des demandes régionales, cette initiative de XCMG ne met pas seulement en évidence ses prouesses en matière d'ingénierie, mais aussi son approche proactive des pratiques durables dans le cadre des normes de l'industrie.

Dans une perspective d'avenir, XCMG développe des pelles minières plus grandes, comme les XE500E et XE750E, ainsi que des machines spécialisées, comme les XE220ELL et XE260ELL avec des bras longue portée, destinées à révolutionner les tâches spécifiques de l'industrie. En outre, des plans sont en cours pour introduire des chargeurs plus petits, comme le XC918HST, ainsi que le modèle électrique XC968EV d'ici 2025, afin de répondre aux divers besoins opérationnels du secteur de la construction au Royaume-Uni.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2459257/XCMG_Machinery_Debuts_Nearly_20_High_Performance_Machines_UK_s_Hillhead_2024.jpg