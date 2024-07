XCMG Machinery stellt auf der britischen Hillhead 2024 fast 20 Hochleistungsmaschinen vor und stärkt damit seine Präsenz in Europa

BUXTON, Großbritannien, 12. Juli 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG"), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, präsentierte auf der Ausstellung Hillhead 2024 in Buxton, Großbritannien, erstmals fast 20 hochmoderne Maschinen. Diese auf den europäischen Markt zugeschnittenen Bagger und Lader unterstreichen das Engagement von XCMG für ökologische Nachhaltigkeit und technologische Innovation.

Während der dreitägigen Veranstaltung stellte XCMG seine neuesten Entwicklungen wie den XC978 Loader und den XE380E Hydraulikbagger vor. Beide Modelle erfüllen die strengen EU-Abgasnormen der Stufe V und sind mit leistungsstarken Cummins-Motoren ausgestattet. Weitere mit Spannung erwartete Funktionen sind:

Der XC978 Loader verfügt über ein einzigartiges Kühlsystem, das sich ideal für hochintensive Aufgaben wie Bergbau und Frachtumschlag eignet. Die robuste Konstruktion umfasst ein proprietäres Nassachssystem , das für den Schwerlastbetrieb entwickelt wurde und für Langlebigkeit und verbesserte Drehmomentübertragung sorgt.

verfügt über ein einzigartiges Kühlsystem, das sich ideal für hochintensive Aufgaben wie Bergbau und Frachtumschlag eignet. Die robuste Konstruktion umfasst ein proprietäres , das für den Schwerlastbetrieb entwickelt wurde und für Langlebigkeit und verbesserte Drehmomentübertragung sorgt. Der XE380E Hydraulikbagger wurde speziell für anspruchsvolle europäische Arbeitsbedingungen entwickelt. Es verfügt über ein intelligentes Steuerungssystem, das dazu in der Lage ist, Lösungen für verschiedene Szenarien wie Abbruch oder Abfallmanagement anzupassen und die Rentabilität des Kunden durch maßgeschneiderte Funktionen zu maximieren.

Diese bedeutende Beteiligung in Hillhead stellt einen wichtigen Schritt in der strategischen globalen Expansion von XCMG dar und stärkt die Beziehungen zum europäischen Markt. „Unsere Präsenz unterstreicht nicht nur unser Engagement in Europa, sondern verbessert auch unsere Zusammenarbeit mit den lokalen Märkten", erklärt Alan Sams, Sales Director bei XCMG UK, in einem Interview auf der Veranstaltung.

XCMG hat ein starkes Händlernetz in ganz Großbritannien und Irland aufgebaut, das schnelle Servicezeiten innerhalb von zwei Stunden und Ersatzteillieferungen innerhalb von 24 Stunden gewährleistet – ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für einen hervorragenden Kundenservice.

Die Zusammenarbeit mit acht großen lokalen Händlern, darunter Rygor Plant, dem größten Mercedes-Benz-Händler in Großbritannien, und anderen wie Mervyn Lambert Plant, spiegelt die starken regionalen Partnerschaften wider, die das Wachstum sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene fördern.

Durch die Verknüpfung von Spitzentechnologie mit lokalisierten Kundendienstnetzen in ganz Europa und die Fortführung von Innovationen, die speziell auf die regionalen Anforderungen zugeschnitten sind, stellt XCMG mit dieser Initiative nicht nur sein technisches Können unter Beweis, sondern auch seinen proaktiven Ansatz für nachhaltige Praktiken innerhalb der Industriestandards.

Mit Blick auf die Zukunft entwickelt XCMG größere Bergbaubagger wie den XE500E und den XE750E sowie Spezialmaschinen wie den XE220ELL und den XE260ELL mit langen Auslegern, die bestimmte Aufgaben in der Branche revolutionieren sollen. Darüber hinaus ist geplant, bis 2025 auch kleinere Lader wie den XC918HST und das Elektromodell XC968EV auf den Markt zu bringen, um den unterschiedlichen Anforderungen im britischen Bausektor gerecht zu werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2459257/XCMG_Machinery_Debuts_Nearly_20_High_Performance_Machines_UK_s_Hillhead_2024.jpg