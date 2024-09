Xiaohongshu x VOGUE Business à Milan : explorer de nouvelles voies pour une croissance durable dans l'industrie du luxe

MILAN, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Face au ralentissement mondial du marché du luxe, l'identification de nouvelles voies d'innovation est devenue un défi essentiel pour les grandes marques de luxe.

Le marché chinois du luxe est en pleine transformation, caractérisé par la montée en puissance de nouveaux consommateurs, l'accélération de la numérisation et l'évolution des modes de consommation, chacun ayant un impact significatif sur le secteur.

Cynthia Zhong, head of the Luxury Industry Division at Xiaohongshu 2024 New Prospects: Embracing The Future Of Luxury Journey With Xiaohongshu

Berceau des tendances de la mode en Chine, Xiaohongshu s'est imposé comme la plateforme de médias sociaux de référence pour les marques qui cherchent à s'implanter sur le marché chinois, à engager des conversations constructives avec les consommateurs et à stimuler la croissance.

Les 26 et 27 septembre, Xiaohongshu, en collaboration avec VOGUE Business, a organisé le Milan Digital Summit sur le thème « La route de la soie numérique : à l'avant-garde du style de vie luxueux de demain » . L'événement s'est concentré sur les pratiques de transformation numérique, en montrant comment les marques peuvent adapter leurs approches marketing pour étendre leur présence et leur portée en Chine.

Co-créer un nouveau modèle pour développer une nouvelle perspective sur le marketing dans le contexte chinois

Les marques de luxe intègrent de plus en plus d'éléments culturels locaux dans leur image de marque. Toutefois, pour réussir pleinement sur le marché chinois, elles doivent également développer leur capacité à élaborer des récits culturels chinois convaincants.

Xiaohongshu, en tant que plateforme clé pour les produits de luxe et plaque tournante pour les groupes de consommateurs à fort potentiel, est devenu essentiel pour les grandes marques qui cherchent de nouveaux clients et améliorent leur pénétration du marché.

Lors du sommet, Cynthia Zhong, responsable de la division de l'industrie du luxe chez Xiaohongshu, a examiné comment les marques peuvent offrir des expériences plus exceptionnelles, immersives et personnalisées en multipliant les points de contact de communication et en employant des stratégies de démarrage flexibles.

Cynthia a souligné que la culture de la mode profondément enracinée de Xiaohongshu et son engagement en faveur d'un « marketing centré sur l'humain » permettent aux marques de rajeunir et de découvrir de nouvelles opportunités commerciales grâce à des stratégies efficaces, favorisant ainsi un écosystème de contenu bénéfique à la fois pour les marques et pour les acheteurs.

En tant que principale plateforme de médias sociaux en Chine, Xiaohongshu offre aux marques une perspective marketing unique localisée en Chine. Pour renforcer les liens émotionnels avec les consommateurs, il est essentiel de se concentrer sur leurs besoins de base et d'acquérir une connaissance approfondie de l'évolution des comportements des différents groupes de consommateurs.

Le sommet a présenté l'exploration par Xiaohongshu de la relation entre les utilisateurs, les besoins et les produits, en introduisant le segment de style de vie « Enjoy Luxury » pour découvrir la logique de consommation de ce groupe et mettre en évidence sa valeur dans le secteur du luxe.

En comprenant les motivations variées des différents groupes de consommateurs, les marques peuvent élaborer des stratégies de communication sur mesure qui garantissent que l'esthétique, l'art, la culture et le prestige des produits de luxe correspondent davantage à la perception que les consommateurs ont d'eux-mêmes.

Du démarrage à l'expérience : créer un écosystème gagnant-gagnant

D'innombrables marques de luxe ont revitalisé leurs stratégies de marketing et renforcé leur valeur commerciale sur Xiaohongshu.

La plateforme ne sert pas seulement de communauté clé pour le marketing des grandes campagnes, elle est aussi un lieu privilégié pour développer la valeur de la marque. Xiaohongshu a développé un écosystème unique de Key Opinion Sales (KOS), aidant les marques à élargir leur clientèle et facilitant le parcours de transformation numérique, de l'intérêt à l'achat.

Xiaohongshu a également lancé un mini-programme officiel axé sur « la construction de la marque, la conversion en ligne et la communication interactive », permettant un engagement efficace des consommateurs, des connexions profondes, des conversions globales et une croissance.

Les salons internationaux constituent des points de contact essentiels pour les marques de luxe, qui peuvent ainsi s'exprimer et établir des liens profonds avec les consommateurs. Dans une perspective mondiale, la présence de Xiaohongshu à Milan aide les marques à rajeunir leur vitalité et à stimuler la prochaine vague de croissance de la consommation.

