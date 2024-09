Xiaohongshu x VOGUE Business a Milano: esplorare nuovi percorsi per una crescita sostenibile nel settore del lusso

MILANO, 30 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Di fronte alla crisi globale del settore del lusso, individuare nuove strade per l'innovazione è diventato un problema fondamentale per i principali marchi del lusso.

Il mercato del lusso in Cina è in trasformazione, caratterizzato dall'ascesa di nuovi consumatori, dall'accelerazione della digitalizzazione e dal cambiamento dei modelli di consumo, ciascuno dei quali ha un impatto significativo sul settore.

Cynthia Zhong, head of the Luxury Industry Division at Xiaohongshu 2024 New Prospects: Embracing The Future Of Luxury Journey With Xiaohongshu

In quanto culla delle tendenze della moda in Cina, Xiaohongshu è emersa come la piattaforma di riferimento sui social per i marchi che desiderano affermarsi nel mercato cinese, avviare conversazioni significative con i consumatori e favorire la crescita.

Dal 26 al 27 settembre Xiaohongshu, in collaborazione con VOGUE Business, ha ospitato il Milan Digital Summit sul tema "La Via della seta digitale: pionieri nel futuro dello stile di vita di lusso" . L'evento si è concentrato sulle pratiche di trasformazione digitale, evidenziando come i marchi possono adattare i loro approcci al marketing per espandere la loro presenza in Cina.

Co-creazione di un nuovo modello per sviluppare una nuova prospettiva sul marketing nel contesto cinese

I marchi di lusso stanno incorporando sempre più elementi culturali locali nel loro branding. Tuttavia, per avere davvero successo nel mercato cinese, devono anche sviluppare la capacità di elaborare narrazioni culturali cinesi avvincenti.

Xiaohongshu, in quanto piattaforma chiave per i prodotti di lusso e hub per gruppi di consumatori ad alto potenziale, è diventata essenziale per i grandi marchi che cercano nuovi clienti e migliorano la penetrazione del mercato.

Al summit Cynthia Zhong, direttrice Luxury Industry Division di Xiaohongshu, ha esplorato come i marchi possono offrire esperienze più eccezionali, immersive e personalizzate aumentando i punti di contatto della comunicazione e impiegando strategie di seeding flessibili.

Cynthia ha sottolineato che la radicata cultura della moda di Xiaohongshu e il suo impegno verso un "marketing incentrato sulle persone" consentono ai marchi di ringiovanire e scoprire nuove opportunità di business attraverso strategie efficaci, promuovendo un ecosistema di contenuti vantaggioso sia per i marchi che per gli acquirenti.

Xiaohongshu, la piattaforma sui social leader in Cina, offre ai marchi una prospettiva di marketing unica, localizzata per la Cina. Per creare legami emotivi più forti con i consumatori, è essenziale concentrarsi sui loro bisogni fondamentali e acquisire conoscenze approfondite sui comportamenti in evoluzione dei diversi gruppi di consumatori.

Il summit ha messo in luce l'esplorazione condotta da Xiaohongshu della relazione tra utenti, esigenze e prodotti, introducendo il segmento lifestyle "Enjoy Luxury" per scoprire la logica di consumo di questo gruppo e sottolinearne il valore nell'ambito del settore del lusso.

Comprendendo le diverse motivazioni dei vari gruppi di consumatori, i marchi possono sviluppare strategie di comunicazione personalizzate che garantiscano che l'estetica, l'arte, la cultura e il prestigio dei prodotti di lusso siano maggiormente in linea con l'autopercezione dei consumatori.

Dal seeding all'esperienza: creare un ecosistema vantaggioso per tutti

Innumerevoli marchi di lusso hanno rivitalizzato le loro strategie di marketing e aumentato il loro valore commerciale su Xiaohongshu.

La piattaforma non solo funge da community chiave per le principali campagne di marketing, ma è anche un luogo privilegiato per creare il valore del marchio. Xiaohongshu ha sviluppato un esclusivo ecosistema di Key Opinion Sales (KOS), aiutando i marchi ad ampliare la propria base di clienti e facilitando il percorso di trasformazione digitale dall'interesse all'acquisto.

Xiaohongshu ha inoltre lanciato un miniprogramma ufficiale incentrato su "creazione del marchio, conversione online e comunicazione interattiva", che consente un coinvolgimento efficiente dei consumatori e connessioni profonde, favorendo conversioni e crescita complete.

Le esposizioni internazionali rappresentano per i marchi del lusso un momento di incontro fondamentale per esprimersi e creare legami profondi con i consumatori. Con una prospettiva globale, la presenza di Xiaohongshu a Milano aiuta i marchi a ringiovanire la loro duratura vitalità e ad innescare la prossima ondata di crescita dei consumi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518421/image_5030780_13613400.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518422/image_5030780_13613494.jpg