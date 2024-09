Xiaohongshu x VOGUE Business in Mailand: Neue Wege für nachhaltiges Wachstum in der Luxusgüterindustrie

MAILAND, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Angesichts des weltweiten Abschwungs auf dem Luxusmarkt ist die Suche nach neuen Wegen für Innovationen zu einer zentralen Herausforderung für führende Luxusmarken geworden.

Der chinesische Luxusmarkt befindet sich im Wandel, der durch das Aufkommen neuer Konsumenten, die beschleunigte Digitalisierung und sich verändernde Konsumgewohnheiten gekennzeichnet ist, die alle erhebliche Auswirkungen auf die Branche haben.

Cynthia Zhong, head of the Luxury Industry Division at Xiaohongshu 2024 New Prospects: Embracing The Future Of Luxury Journey With Xiaohongshu

Als Wiege der Modetrends in China hat sich Xiaohongshu zur wichtigsten Social-Media-Plattform für Marken entwickelt, die auf dem chinesischen Markt Fuß fassen, sich mit den Verbrauchern austauschen und ihr Wachstum vorantreiben wollen.

Vom 26. bis 27. September veranstaltete Xiaohongshu in Zusammenarbeit mit VOGUE Business den Milan Digital Summit unter dem Motto „The Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyle . Die Veranstaltung konzentrierte sich auf Praktiken der digitalen Transformation und zeigte, wie Marken ihre Marketingansätze anpassen können, um ihre Präsenz und Reichweite in China zu erweitern.

Mitgestaltung eines neuen Modells zur Entwicklung einer neuen Sichtweise auf das Marketing im chinesischen Kontext

Luxusmarken beziehen zunehmend lokale kulturelle Elemente in ihr Branding ein. Um auf dem chinesischen Markt wirklich erfolgreich zu sein, müssen sie jedoch auch die Fähigkeit entwickeln, überzeugende chinesische kulturelle Erzählungen zu entwickeln.

Xiaohongshu ist als wichtige Plattform für Luxusprodukte und als Drehscheibe für potenzialstarke Verbrauchergruppen für große Marken, die neue Kunden suchen und ihre Marktdurchdringung verbessern wollen, unverzichtbar geworden.

Auf dem Gipfel untersuchte Cynthia Zhong, Leiterin der Luxury Industry Division bei Xiaohongshu, wie Marken außergewöhnliche, eindringliche und personalisierte Erlebnisse anbieten können, indem sie die Zahl der Kommunikationsschnittstellen erhöhen und flexible Seeding-Strategien einsetzen.

Cynthia betonte, dass die tief verwurzelte Modekultur von Xiaohongshu und das Engagement für ein „menschenzentriertes Marketing" es Marken ermöglichen, sich zu verjüngen und neue Geschäftsmöglichkeiten durch effektive Strategien zu entdecken, die ein vorteilhaftes Content-Ökosystem sowohl für Marken als auch für Kunden fördern.

Als Chinas führende Social-Media-Plattform bietet Xiaohongshu Marken eine einzigartige, für China lokalisierte Marketingperspektive. Um eine stärkere emotionale Bindung zu den Verbrauchern aufzubauen, ist es unerlässlich, sich auf ihre Kernbedürfnisse zu konzentrieren und tiefe Einblicke in die sich entwickelnden Verhaltensweisen der verschiedenen Verbrauchergruppen zu gewinnen.

Der Gipfel zeigte Xiaohongshus Erforschung der Beziehung zwischen Nutzern, Bedürfnissen und Produkten und führte das Lifestyle-Segment „Enjoy Luxury" ein, um die Konsumlogik dieser Gruppe aufzudecken und ihren Wert innerhalb des Luxussektors hervorzuheben.

Durch das Verständnis der unterschiedlichen Motivationen verschiedener Verbrauchergruppen können Marken maßgeschneiderte Kommunikationsstrategien entwickeln, die sicherstellen, dass die Ästhetik, die Kunstfertigkeit, die Kultur und das Prestige von Luxusprodukten besser mit der Selbstwahrnehmung der Verbraucher übereinstimmen.

Vom „Säen" zum „Erleben": Schaffung eines Win-Win-Ökosystems

Zahlreiche Luxusmarken haben auf Xiaohongshu ihre Marketingstrategien neu belebt und ihren kommerziellen Wert gesteigert.

Die Plattform dient nicht nur als Schlüssel-Community für das Marketing großer Kampagnen, sondern ist auch ein hervorragender Ort für den Aufbau von Markenwerten. Xiaohongshu hat ein einzigartiges Key Opinion Sales (KOS)-Ökosystem entwickelt, das Marken dabei hilft, ihren Kundenstamm zu erweitern und die digitale Transformation vom Interesse zum Kauf zu erleichtern.

Xiaohongshu hat außerdem ein offizielles Miniprogramm gestartet, das sich auf „Markenaufbau, Online-Konvertierung und interaktive Kommunikation" konzentriert und so eine effiziente Einbindung der Verbraucher, tiefe Verbindungen sowie umfassende Konversionen und Wachstum ermöglicht.

Internationale Messen sind für Luxusmarken wichtige Anlaufstellen, um sich auszudrücken und tiefe Verbindungen mit den Verbrauchern zu knüpfen. Mit einer globalen Perspektive unterstützt die Präsenz von Xiaohongshu in Mailand Marken dabei, ihre dauerhafte Vitalität zu verjüngen und die nächste Welle des Konsumwachstums zu entfachen.

