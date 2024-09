Xinghe Intelligent WAN erleichtert digitale und intelligente Upgrades von Industrienetzen

SHANGHAI, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Digitale und intelligente Upgrades von Industrienetzwerken erleichtern" wurde die Sitzung „Xinghe Intelligent WAN" auf der HUAWEI CONNECT 2024 erfolgreich abgehalten. Auf der Sitzung untersuchte Huawei gemeinsam mit führenden Kunden und Branchenpartnern die intelligenten Trends der WAN-Branche, teilte bewährte Verfahren der digitalen und intelligenten Transformation und stellte die aktualisierte Xinghe Intelligent WAN Solution vor. Die Veranstaltung befasste sich damit, wie sich führende WANs der Branche von Cloud-WANs zu KI-WANs weiterentwickeln und digitale und intelligente Upgrades in allen Branchen erleichtern können.

Raymond Zuo, Präsident des Metro-Router-Bereichs in der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, eröffnete die Sitzung mit einer Eröffnungsrede. Er wies darauf hin, dass WANs vor neuen Herausforderungen stehen, da Regierungen ihre digitale Transformation beschleunigen, IP-basierte Produktionsnetzwerke sich schnell entwickeln und neue Dienste wie Videokonferenzen und intelligentes Computing ein enormes Wachstum verzeichnen. Mit der kontinuierlichen Ausdehnung von WANs in ländliche Gebiete und Standorte stellen unterschiedliche Dienste höhere SLA-Anforderungen und neue Netzwerke erfordern ein immer einfacheres O&M. Huawei konzentriert sich auf WAN-Szenarien und führt kontinuierlich Innovationen in Bezug auf Ultrabreitband und breite Abdeckung, differenzierte Sicherheit und intelligente O&M durch und hat branchenführende Produkte und Lösungen der intelligenten Xinghe-Serie eingeführt.

Anschließend hielt Gao Wei, Direktor des Internet-Zentrums am Institut für Technologie und Normen des CAICT, eine Grundsatzrede über das Internet der neuen Qualität. Er betont, dass die Netzwerk-Informationstechnologien in das intelligente Zeitalter eingetreten sind, in dem Netzwerke nicht nur traditionelle Benutzer, Systeme und Anwendungen, sondern auch Rechenleistung und Daten verbinden.

Ren Guangtao, leitender Architekt des Metro-Router-Bereichs in der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, hielt ebenfalls eine Rede. Er wies darauf hin, dass die intelligente WAN-Lösung von Xinghe erhebliche Verbesserungen bei der Konvergenz und der breiten Abdeckung, dem ultimativen Erlebnis und der intelligenten Betriebsführung mit sich gebracht hat.

Später tauschten Paolo Volpato, ein leitender Experte von Huawei und IEEE EPCC-Mitglied, Chen Kai, stellvertretender Geschäftsführer von Jiangsu Yancheng Port Intelligent Equipment Co. Ltd. und Edsel Paglinawan, Vizepräsident und Leiter der Abteilung Produkte und Innovation von ETPI, Erkenntnisse über die Entwicklung von IPv6+AI und ihre bewährten Verfahren aus. Die Reden lösten unter den Teilnehmern lebhafte Diskussionen aus.

Huawei freut sich darauf, in Zukunft mit Kunden zusammenzuarbeiten, um die technologische Innovation im intelligenten Zeitalter anzuführen und WANs mit ultrahoher Übertragungskapazität, Ultrabreitband und ultraschnellem Zugang, maßgeblicher Erfahrung und intelligentem O&M aufzubauen. Das Ziel ist es, Kunden und Partner dabei zu unterstützen, geschäftliche Erfolge zu erzielen und den Weg zu einer intelligenten Welt zu beschreiten.

