Xinghe Intelligent WAN, ou la modernisation numérique et intelligente au service des réseaux industriels

SHANGHAI, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sur le thème « Faciliter les mises à niveau numériques et intelligentes des réseaux industriels », la session Xinghe Intelligent WAN s'est déroulée avec succès au HUAWEI CONNECT 2024. Lors de cette session, Huawei, en collaboration avec des clients et des partenaires industriels de premier plan, a exploré les tendances intelligentes de l'industrie WAN, partagé les meilleures pratiques de la transformation numérique et intelligente, et dévoilé la solution Xinghe Intelligent WAN mise à jour. La session visait à conduire les réseaux étendus de l'industrie à évoluer des réseaux étendus du cloud aux réseaux étendus de l'IA et à faciliter les mises à niveau numériques et intelligentes dans tous les secteurs d'activité.

Raymond Zuo, président du domaine des routeurs métropolitains de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a donné le coup d'envoi de la session en prononçant un discours d'ouverture. Il a souligné que les réseaux étendus sont confrontés à de nouveaux défis alors que les gouvernements accélèrent leur transformation numérique, que les réseaux de production basés sur IP se développent rapidement et que les services émergents tels que la vidéoconférence et l'informatique intelligente se développent à un rythme effréné. Avec l'expansion continue des réseaux étendus dans les zones rurales et les succursales, les différents services posent des exigences plus élevées en matière d'accords de niveau de service, et les nouveaux réseaux nécessitent une simplification continue de l'exploitation et de la gestion. En se concentrant sur les scénarios WAN, Huawei innove sans relâche en termes de couverture ultra large bande et étendue, d'assurance différenciée et d'O&M intelligentes, et a lancé les produits et solutions de la série intelligente Xinghe, qui sont à la pointe de l'industrie.

Ensuite, Gao Wei, directeur du centre Internet de l'Institut de technologie et de normalisation du CAICT, a prononcé un discours sur la nouvelle qualité de l'internet. Il souligne que les technologies de l'information en réseau sont entrées dans l'ère de l'intelligence, les réseaux connectant non seulement les utilisateurs, les systèmes et les applications traditionnels, mais aussi la puissance de calcul et les données.

Ren Guangtao, architecte en chef du domaine des routeurs métropolitains de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a également prononcé un discours. Il a noté que la solution Xinghe Intelligent WAN a apporté des améliorations significatives en matière de convergence et de couverture étendue, d'expérience ultime et d'exploitation et de maintenance intelligentes.

Ensuite, Paolo Volpato, expert principal de Huawei et membre de l'IEEE EPCC, Chen Kai, directeur général adjoint de Jiangsu Yancheng Port Intelligent Equipment Co. Ltd, et Edsel Paglinawan, vice-président et responsable des produits et de l'innovation d'ETPI, ont partagé leurs idées sur l'évolution de l'IPv6+AI et leurs meilleures pratiques. Les discours ont suscité des débats animés parmi les participants.

À l'avenir, Huawei se réjouit de travailler en partenariat avec ses clients pour rester à la pointe de l'innovation technologique à l'ère intelligente et construire des réseaux étendus dotés d'une capacité de transmission ultra élevée, d'un accès ultra large bande et ultra rapide, d'une expérience déterministe et d'O&M intelligentes. L'objectif est d'aider les clients et les partenaires à réussir dans leurs activités et à évoluer vers un monde intelligent.

