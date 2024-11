Xinhua Silk Road : La marque chinoise de baijiu est présente au 2024 Business & Philanthropy Forum

BEIJING, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La marque chinoise de baijiu Ting Hua Liquor a été présente en tant qu'invitée au 2024 Business & Philanthropy Forum, à Singapour, qui s'y est tenu les 4 et 5 novembre.

Comme elle l'avait fait lors des deux éditions précédentes, Ting Hua Liquor, marque de baijiu chinois haut de gamme, a impressionné les participants au forum, dont près de 500 philanthropes, investisseurs, universitaires et décideurs politiques du monde entier, par ses efforts novateurs et son goût unique.

Lors des discours sur le thème de la santé et de la joie de vivre, des représentants de Ting Hua Liquor ont présenté leurs techniques de brassage du baijiu à base de liqueur mûre, afin de souligner les efforts déployés pour affiner le baijiu chinois traditionnel et rechercher la « bienveillance axée sur la technologie ».

L'un des principaux objectifs du forum, la « bienveillance axée sur la technologie » ou l'apport de plus d'avantages aux consommateurs du monde entier, a incité la marque chinoise de baijiu à briser les stéréotypes concernant le goût du baijiu.

Avec son goût moelleux et son arôme fascinant, les produits de Ting Hua Liquor ont apporté le charme unique de la liqueur chinoise à des hordes d'amis internationaux présents sur place.

Après avoir dégusté plusieurs tasses de Ting Hua Liquor, un invité congolais a exprimé sa préférence et un autre invité polonais a particulièrement apprécié le fait que la liqueur Ting Hua ait tiré son nom d'une ancienne technique de brassage de liqueur en Chine : « écouter le son des bulles de liqueur pour distinguer une liqueur fine ».

D'autres invités présents au forum ont découvert la culture chinoise du baijiu en dégustant des produits de la marque Ting Hua Liquor, dans l'espoir que cette dernière fasse ses débuts dans leur pays.

En tirant parti des avantages de Singapour en matière d'affaires, de commerce et d'ordre au marché, Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd. (600381.SH), distributeur principal de Ting Hua Liquor, a prévu de faire du lieu un pivot pour ses futurs échanges de produits de Ting Hua Liquor avec l'Asie du Sud-Est et d'autres régions du monde.

Lors d'un tirage au sort, les produits Ting Hua Liquor sont devenus les prix les plus attendus par les participants au forum qui, se déroulant à Singapour depuis 2016, a rassemblé des familles mondiales, des family offices, des fondations et des philanthropes pour aborder des sujets à la mode tels que l'IA, l'innovation en matière de santé, le développement durable, la mondialisation des entreprises, etc.

Zheng Wei, secrétaire général du comité d'organisation du forum, a salué la participation de Ting Hua Liquor, affirmant que les valeurs fondamentales de cette dernière sont étroitement liées à ce que défend le forum et qu'elles renforcent l'innovation dans le développement de la liqueur distillée.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343012.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551476/1.jpg