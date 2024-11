Xinhua Silk Road: Chinesische Baijiu-Marke präsentiert sich auf dem Business & Philanthropy Forum 2024

BEIJING, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Die chinesische Baijiu-Marke Ting Hua Liquor war vom 4. bis 5. November auf dem Business & Philanthropy Forum 2024 in Singapur zu Gast.

Ting Hua Liquor, eine chinesische Baijiu-Marke der Spitzenklasse, beeindruckte, wie schon bei den letzten beiden Ausgaben, die Teilnehmer des Treffens, darunter fast 500 Philanthropen, Investoren, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger aus aller Welt, mit seinen innovativen Bemühungen und seinem einzigartigen Geschmack.

1

In den Reden zum Thema „Gesundes und fröhliches Leben" stellten Vertreter von Ting Hua Liquor ihre auf reifem Likör basierenden Baijiu-Brautechniken vor und betonten die Bemühungen um die Verfeinerung des traditionellen chinesischen Baijiu und die Suche nach „technologiegesteuerter Güte".

Eines der Hauptziele des Forums war es, „technologiegetriebene Güte" oder mehr Nutzen für die globalen Verbraucher zu bringen, was die chinesische Baijiu-Marke dazu inspirierte, mit den Stereotypen über den Geschmack von Baijiu zu brechen.

Mit ihrem milden Geschmack und dem faszinierenden Geruch brachten die Produkte von Ting Hua Liquor den einzigartigen Charme chinesischer Spirituosen den vielen internationalen Freunden dort nahe.

Nachdem er mehrere Tassen Ting Hua Liquor gekostet hatte, äußerte sich ein kongolesischer Gast zustimmend, und ein anderer polnischer Gast war sehr angetan davon, dass Ting Hua Liquor seinen Namen von der uralten Technik des Likörbrauens in China erhalten hat – „dem Geräusch der Likörblasen zu lauschen, um einen guten Likör zu erkennen".

Andere Gäste des Forums erlebten die chinesische Baijiu-Kultur durch die Verkostung von Produkten der Marke Ting Hua Liquor und hofften, dass Ting Hua Liquor auch in ihren Ländern eingeführt wird.

Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd. (600381.SH), der Hauptvertriebshändler von Ting Hua Liquor, will die Vorteile Singapurs in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Marktordnung nutzen und plant, den Ort zum Dreh- und Angelpunkt für den künftigen Handel mit Ting-Hua-Liquor-Produkten mit Südostasien und anderen Regionen der Welt zu machen.

In einem Gewinnspiel wurden Ting-Hua-Liquor-Produkte zu den begehrtesten Preisen für die Teilnehmer des Forums, das seit 2016 in Singapur stattfindet und bei dem sich globale Familien, Family Offices, Stiftungen und Philanthropen mit aktuellen Themen wie KI, Innovation im Gesundheitswesen, nachhaltige Entwicklung, Globalisierung von Unternehmen usw. auseinandersetzen.

Zheng Wei, Generalsekretär des Organisationskomitees des Forums, lobte die Teilnahme von Ting Hua Liquor und erklärte, dass die Kernwerte des Unternehmens eng mit den Zielen des Forums übereinstimmen und die Innovation bei der Entwicklung von Spirituosen fördern.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343012.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2551476/1.jpg