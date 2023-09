BEIJING, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Une exposition de 3 jours a débuté récemment au Stadthaus de Francfort, en Allemagne, et présente plus de 90 pièces de porcelaine blanche de Dehua, également connue sous le nom de « Blanc de Chine ».

Les pièces en porcelaine exposées, fabriquées dans le comté de Dehua, comprennent de la porcelaine d'art, de la porcelaine à usage domestique, de la porcelaine artisanale et d'autres produits en porcelaine blanche de haute qualité.

Photo shows Huang Wenjie, Dehua County's Party chief at Frankfurt Dehua white porcelain exhibition

Située dans la province côtière de Fujian, en Chine orientale, Dehua est célèbre pour son héritage séculaire de production de porcelaine blanche. La céramique de Dehua a été exportée à l'étranger dès la dynastie Song et la dynastie Yuan.

Huang Wenjie, chef du parti du comté de Dehua, a déclaré à Xinhua, lors d'une interview, que depuis le mois de janvier de cette année, le comté de Dehua avait travaillé en étroite collaboration avec le China Economic Information Service et lancé dans plus de 20 pays et régions du monde une série d'activités, telles que des expositions, des échanges culturels et des opérations de coopération commerciale, en mettant en avant la porcelaine blanche de Dehua afin d'en étendre le rayonnement international.

Avant cela, Dehua a organisé successivement des expositions spéciales en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et dans d'autres pays, et a mis en place trois centres de promotion et d'exposition de la porcelaine blanche de Dehua à Singapour, Kuala Lumpur et Malacca, qui ont non seulement promu le commerce extérieur, mais également consolidé les échanges de personnes à personnes et renforcé l'image de marque de Dehua en tant que capitale mondiale de la porcelaine.

La valeur de la production des produits céramiques de Dehua a dépassé 50 milliards de yuans en 2022, atteignant une croissance annuelle moyenne de 11,7 % depuis le début du plan d'action quinquennal en faveur d'un développement majeur de l'industrie céramique de Dehua en 2018.

Huang Wenjie a également souligné que Dehua s'efforçait de construire un cluster industriel de produits en céramique de 100 milliards de yuans d'ici 2027 en élargissant son influence internationale, et en améliorant l'innovation des processus et la compétitivité du marché.

La valeur de la production annuelle de céramique de Dehua a atteint 50,2 milliards de yuans, qui inclut une valeur de la production pour l'exportation de 30,1 milliards de yuans, soit 60 % de la valeur de la production de céramique du comté. Les produits sont exportés vers plus de 190 pays et régions, ce qui fait de Dehua l'une des plus grandes bases de production et d'exportation d'artisanat en céramique en Chine.

Quant à l'expansion dans les marchés étrangers, Huang Wenjie a déclaré qu'en plus de l'exposition internationale de la porcelaine blanche de Dehua, cette année, le comté organisera la semaine internationale de la culture de la céramique de Dehua du 19 au 25 septembre.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/335898.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199847/d7cbc883d6514901842ec54495bd8bea.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road