Xinhua Silk Road : le district de Xiaoshan à Hangzhou, dans l'Est de la Chine, redouble d'efforts pour assurer un développement de haute qualité sur fond de modernisation

PÉKIN, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le district de Xiaoshan à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine orientale, a constamment encouragé le développement industriel et l'urbanisation en se concentrant sur l'innovation et en cultivant de nouvelles forces productives de qualité au cours des dernières années, dans le but d'obtenir de nouveaux résultats en matière de développement de haute qualité.

Photo shows a Latin American media visiting group visited the Vision Valley of China in Xiaoshan District, Hangzhou, east China's Zhejiang Province on September 22, 2024.

Actuellement, le district s'efforce de promouvoir le développement d'une production de haute qualité grâce à la numérisation, avec la Vision Valley of China comme pôle de croissance central, qui se concentre sur le développement de quatre chaînes industrielles emblématiques : la conduite autonome, la vision industrielle, l'imagerie médicale, ainsi que l'habitat et les bureaux intelligents.

Xiaoshan déploie également la campagne « AI plus new manufacturing » cette année, en déployant une puissance de calcul avancée de 2300P autour de Turing Town, une zone d'agglomération industrielle de technologie informatique et d'IA, et en lançant 50 millions de yuans de « bons de calcul » pour fournir des subventions allant jusqu'à 2 millions de yuans aux entités individuelles qui achètent des ressources informatiques, afin d'encourager les entreprises à réaliser davantage de projets d'IA dans le district.

La campagne vise à cultiver plus de cinq modèles d'application verticale influents, à former 10 scénarios d'application de démonstration, à cultiver 20 produits clés de grande valeur, à attirer 30 entreprises d'IA hautement compétitives et à atteindre un taux de pénétration de l'application de l'IA de plus de 30 pour cent pour les entreprises de fabrication à grande échelle d'ici à 2025.

Le district met également l'accent sur la mise en valeur de sa culture vieille de 8 000 ans par des moyens technologiques afin de maintenir la confiance et la vitalité culturelles dans le contexte de la modernisation. Dans le musée du site de Kuahuqiao à Xiaoshan, l'affichage interactif multimédia, le contrôle de simulation de canoë, les jeux sur écran tactile et d'autres méthodes de haute technologie sont utilisés pour permettre aux visiteurs de découvrir l'héritage culturel profond de la culture Kuahuqiao par le biais de l'interaction.

Porté par la vague de la numérisation et de l'intelligence, le district fait également progresser la modernisation de la gouvernance sociale à un rythme plus rapide grâce aux moyens numériques. En entrant dans la salle de commandement du centre de gouvernance sociale de Xiaoshan, un immense écran numérique apparaît, et 477 indicateurs physiques urbains sont contrôlés en temps réel grâce à un système de gouvernance intelligent, couvrant six domaines majeurs, comme la sécurité urbaine, l'environnement urbain ou encore les services publics.

