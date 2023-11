Xinhua Silk Road : le Forum 2023 de la Chine (Zhejiang) sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique se tiendra à Jinhua, dans la Chine de l'Est

BEIJING, 3 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 31 octobre, lors d'une conférence de presse, le Bureau d'information du gouvernement provincial a annoncé que le Forum 2023 de la Chine (Zhejiang) sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique et le Mois de la coopération et des échanges culturels entre la Chine et l'Afrique auront lieu le 8 novembre dans la ville de Jinhua, dans la province du Zhejiang, dans la Chine de l'Est.

L'événement de cette année, qui en est à sa cinquième édition, sera organisé conjointement par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, le Conseil chinois pour le développement du commerce international, la Fédération nationale de l'industrie et du commerce de Chine et le gouvernement populaire de la province du Zhejiang. Plus de 20 représentants de gouvernements africains y participeront aux côtés de représentants des ambassades et des consulats en Chine.

Cet événement se compose de 25 activités portant sur des domaines clés de la coopération sino-africaine tels que la collaboration intergouvernementale, la promotion du commerce, la coopération en matière de capacités, le développement du commerce électronique transfrontalier, les services financiers, la culture des talents professionnels et techniques, et le développement culturel du cinéma et de la télévision. 11 activités ont été organisées, la valeur des transactions prévues dans le cadre de cette coopération économique et commerciale s'élevant à 216 millions de dollars américains.

Des accords sur une série de projets couvrant de multiples domaines tels que l'ingénierie, l'investissement et le commerce devraient également être signés au cours de l'événement.

Jinhua est le fer de lance de la province du Zhejiang, une puissance du commerce extérieur en Chine qui promeut la coopération et les échanges avec l'Afrique. La valeur des échanges commerciaux de la ville avec l'Afrique a atteint 98,7 milliards de yuans en 2022, soit une augmentation de 7,2 % d'une année à l'autre. Au cours des cinq dernières années, plus de 5 000 commerçants africains ont enregistré des entreprises à Jinhua, tandis qu'environ 30 000 hommes d'affaires de Jinhua font des affaires en Afrique depuis des années.