Xinhua Silk Road : Le forum sur la coopération économique, commerciale et culturelle entre la Chine et l'Afrique s'ouvre à Jinhua, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Axé sur la communication et l'apprentissage mutuel, les échanges entre les peuples et la coopération gagnant-gagnant, le Forum 2024 sur la coopération économique, commerciale et culturelle entre la Chine et l'Afrique a débuté vendredi dans la ville de Jinhua, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine.

The 2024 Forum on China-Africa Economic, Trade and Cultural Cooperation kicks off in Jinhua, east China's Zhejiang Province, Nov. 8, 2024.

L'événement a rassemblé plus de 400 invités venus de 40 pays et régions pour promouvoir conjointement l'amitié et la coopération entre la Chine et l'Afrique, contribuant ainsi à l'édification d'une communauté sino-africaine à toute épreuve, avec un avenir commun pour la nouvelle ère.

Le Zhejiang joue un rôle important dans la coopération entre la Chine et l'Afrique, la ville de Jinhua coopérant abondamment avec l'Afrique dans divers domaines, a déclaré Qin Boyong, vice-président du 14ᵉ Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, dans un discours vidéo prononcé lors du forum.

Lu Shan, gouverneur adjoint du Zhejiang, a déclaré que la province allait se concentrer sur ses propres capacités de réponse aux besoins de l'Afrique, en élargissant continuellement la portée et la profondeur de sa coopération avec l'Afrique.

Dans leurs discours, les représentants des gouvernements et les diplomates des pays africains, notamment la Tanzanie, l'Afrique du Sud et la République du Congo, ont salué l'organisation réussie du forum et exprimé leurs attentes quant à l'approfondissement de la coopération entre la Chine et l'Afrique dans divers domaines.

Le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, ainsi que d'autres responsables chinois représentant l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers et la ville de Jinhua, ont également pris la parole lors de l'événement.

Le forum a présenté de nombreuses réalisations pragmatiques en matière de coopération, telles que le mois d'échange Chine-Afrique 2024 mettant en avant la Route de la soie culturelle, les résultats des recherches de l'université normale du Zhejiang sur l'Afrique et un rapport spécial sur la manière dont la coopération entre les entreprises chinoises et africaines renforce la modernisation de la chaîne industrielle agricole en Afrique. Le parc d'innovation scientifique et technologique agricole Chine-Afrique (Jinhua) a également été inauguré lors du forum.

Vingt-huit projets ont été signés à cette occasion, portant sur le commerce, les investissements et les contrats à l'étranger, les entrepôts à l'étranger, etc., pour un montant total de 47,91 milliards de yuans (environ 6,67 milliards de dollars). Lors du forum, une cérémonie de signature a également eu lieu pour le premier groupe d'entreprises installées dans un bâtiment à thème Chine-Afrique à Yiwu, dans le Zhejiang.

Le forum est accueilli par le gouvernement provincial du Zhejiang et organisé conjointement par le gouvernement municipal de Jinhua et l'université normale du Zhejiang.

