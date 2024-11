Xinhua Silk Road : L'exposition mondiale de l'IdO 2024 s'ouvre à Wuxi, dans l'est de la Chine, pour présenter l'avenir de la connectivité intelligente

BEIJING, 15 novembre 2024 /PRNewswire/-- L'Exposition mondiale de l'Internet des objets (IdO) 2024 a débuté lundi dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu (est de la Chine), attirant des leaders de l'industrie, des représentants d'entreprises et des experts du monde entier pour discuter des tendances de l'industrie et faire la démonstration d'applications innovantes.

Photo shows that Wuxi unveils a national pilot project in intelligent connected vehicles, which aims to create a cohesive mode for car owners, vehicles and cities connection, during the World Internet of Things (IoT) Exposition 2024 held in Wuxi City of east China's Jiangsu Province.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition, Wuxi a dévoilé un projet pilote national de véhicules connectés intelligents, qui vise à créer un mode cohésif de connexion entre les propriétaires de voitures, les véhicules et les villes, apportant ainsi l'expertise de Wuxi aux initiatives en matière de véhicules intelligents.

En outre, un nouveau centre d'ingénierie des puces à détection intelligente a été lancé, représentant un investissement de plus d'un milliard de yuans et se concentrant sur les substrats à grande échelle à haute densité et d'autres technologies de puces avancées afin de renforcer le développement de circuits intégrés de la ville.

L'événement a également vu la publication de plusieurs réalisations majeures en matière de recherche sur l'IdO, notamment l'indice Taihu de développement de l'innovation de l'IdO 2024 et le livre blanc 2024 sur la technologie et les applications de détection avancées.

L'événement de trois jours propose des expositions, des tables rondes et des sessions thématiques qui présentent les derniers développements en matière d'innovations et d'applications IdO. L'exposition de cette année est prête à stimuler la croissance de haute qualité de Wuxi dans l'IdO tout en favorisant la collaboration technologique mondiale et le partage des connaissances dans le domaine de l'IdO.

Wuxi est devenu un navigateur de l'industrie de l'IdO en Chine. Les dernières statistiques montrent qu'en 2023, l'échelle du cluster industriel de l'IdO à Wuxi a dépassé 450 milliards de yuans, prenant la tête de la province du Jiangsu.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343117.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557532/Xinhua_Silk_Road_IOT.jpg