Xinhua Silk Road : Linping, un quartier de Hangzhou, dans l'est de la chine, organise une conférence sur les micro-séries pour stimuler un développement de haute qualité

PÉKIN, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La 2ᵉ conférence sur les micro-séries s'est tenue du 5 au 7 novembre à Linping, un quartier de la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, réunissant des experts, des dirigeants du secteur et des représentants d'entreprises afin d'esquisser une nouvelle voie pour le développement durable et de haute qualité du secteur des micro-séries.

Photo shows the 2nd Microshort Drama Conference held during November 5-7, 2024, in Linping district of Hangzhou City, east China's Zhejiang Province.

Selon Luo Jianhui, vice-président de l'Association chinoise des services de webdiffusion (CNSA), l'intelligence artificielle (IA) évoluant rapidement, la résonance émotionnelle reste l'essence même des bonnes micro-séries, soulignant qu'en tant que nouveau produit audiovisuel en ligne, les micro-séries sont rapidement passées d'une « croissance sauvage » à un développement de qualité.

Le secteur est en train d'adopter de nouveaux changements palpitants, a déclaré M. Luo, précisant que le développement en profondeur de la « micro-série+ » permet à divers formats commerciaux d'innover et de se moderniser. Les micro-séries de haute qualité sont également devenues une nouvelle force pour transmettre la culture chinoise au public mondial, a noté M. Luo.

Le secteur des micro-séries est passé à la version 2.0 qui se caractérise par un développement de qualité, une forte portée populaire et des innovations en matière d'économie numérique, selon un livre blanc du secteur publié par la CNSA lors de l'événement.

L'événement a également vu la Fédération chinoise des associations de radio et de télévision (CFRTA) lancer un index sur la diffusion des micro-séries et l'évaluation des applications, afin de mieux guider la création des micro-séries et de promouvoir l'innovation thématique.

Selon Chen Guangsheng, directeur du département provincial de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme du Zhejiang, le secteur des micro-séries pourrait connaître un développement de meilleure qualité en explorant de grands sujets sous de petits angles, en encourageant de grandes industries grâce à des petites productions, et en développant des industries du tourisme culturel à travers des objectifs de petite taille.

On apprend que le quartier de Linping a perfectionné sa chaîne industrielle complète, qui couvre l'écriture, le tournage, la diffusion, l'investissement et l'évaluation pour la production de micro-drames, afin de devenir une base nationale des micro-séries.

Linping se concentrera ensuite davantage sur le regroupement des industries, la culture des entreprises, la création de marques et fournira un soutien complet afin de faire de Linping un endroit idéal pour l'installation et le développement des entreprises culturelles et audiovisuelles, selon Zhou Xuyin, responsable du quartier de Linping.

L'événement a également permis de lancer un plan de création de micro-séries sur le thème du Grand Canal, cette année marquant le 10ᵉ anniversaire de l'inscription de l'ancienne voie d'eau artificielle au patrimoine mondial de l'UNESCO et la troisième année de la création de l'Alliance pour le développement de la ville ancienne du Grand Canal de Chine, à l'initiative de Linping.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343069.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553864/PHOTO.jpg