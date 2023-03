Xinhua Silk Road : SEG Solar achève l'acquisition d'une usine de fabrication de modules photovoltaïques de 2 GW à Houston, au Texas

HOUSTON, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- SEG Solar (SEG) a annoncé la clôture de l'acquisition d'une usine de fabrication à Houston, au Texas, aux États-Unis, capable de fabriquer des modules PV produisant l'équivalent de plus de 2 GW par an.

Photo shows the SEG Solar's photovoltaic (PV) module manufacturing plant in Texas, the United States

L'usine comprend environ 13 471 mètres carrés d'espace de fabrication et d'entreposage et environ 1 500 mètres carrés d'espace de bureau. L'installation sera équipée de trois lignes de production de pointe qui permettront à SEG de produire à la fois des modules TOPCON et des modules photovoltaïques à haut rendement de type N avec des cellules solaires de 182 mm ou 210 mm. SEG a l'intention de s'approvisionner auprès de fournisseurs locaux pour les modules produits en usine. La production à l'installation devrait commencer au premier trimestre de 2024.

L'investissement total de SEG dans l'installation devrait atteindre plus de 60 millions de dollars américains, y compris l'amélioration de l'équipement et des installations. SEG commencera à déplacer son siège social mondial et ses fonctions de soutien administratif à l'installation avant la fin de 2023. L'usine devrait créer jusqu'à 500 nouveaux emplois dans la région de Houston.

« SEG se réjouit d'établir une base de fabrication au Texas et est impatient de servir le marché américain avec plus de production nationale », a déclaré le vice-président et CLO de SEG, Michael Eden. « Cette installation aidera à maintenir l'indépendance énergétique écocentrée à faibles émissions de carbone aux États-Unis pour les générations futures. »

Fondée en 2016, SEG s'engage à fournir des solutions d'énergie solaire rentables et fiables sur le marché américain. D'ici la fin de 2024, SEG devrait expédier chaque année des modules PV produisant l'équivalent de plus de 2 GW.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333265.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2035804/SEG.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road