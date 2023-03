Xinhua Silk Road: SEG Solar schließt Erwerb einer Produktionsstätte für 2 GW PV-Module in Houston, Texas, ab

HOUSTON, 20. März 2023 /PRNewswire/ -- SEG Solar (SEG) gab bekannt, dass das Unternehmen den Erwerb einer Produktionsstätte in Houston, Texas, USA, mit einer Produktionskapazität von jährlich mehr als 2 GW an Photovoltaik-Modulen abgeschlossen hat.

Photo shows the SEG Solar's photovoltaic (PV) module manufacturing plant in Texas, the United States

Das Werk besteht aus rund 13.500 m2 Produktions- und Lagerflächen sowie 1.500 m2 Büroflächen. Die Anlage wird mit drei hochmodernen Produktionslinien ausgestattet, mit denen SEG in der Lage ist, sowohl TOPCON- als auch hocheffiziente PV-Module des Typs N mit 182 mm oder 210 mm Solarzellen herzustellen. SEG beabsichtigt, einige Komponenten für die im Werk hergestellten Module von lokalen Zulieferern zu beziehen. Die Produktion in der Anlage wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2024 beginnen.

Die Gesamtinvestitionen von SEG in die Anlage werden sich voraussichtlich auf über 60 Mio. US-Dollar belaufen, einschließlich Ausrüstung und Verbesserungen der Anlage. SEG wird noch vor Ende des Jahres 2023 damit beginnen, seinen globalen Hauptsitz und seine administrativen Unterstützungsfunktionen in die Anlage zu verlagern. Es wird erwartet, dass das Werk bis zu 500 neue Arbeitsplätze im Großraum Houston schafft.

„SEG freut sich darauf, eine Produktionsbasis in Texas aufzubauen und den US-Markt mit einer größeren inländischen Produktion zu versorgen", so Michael Eden, Vice President und CLO von SEG. „Diese Anlage wird dazu beitragen, die kohlenstoffarme, umweltfreundliche Energieunabhängigkeit in den USA für zukünftige Generationen zu bewahren."

SEG wurde 2016 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, kostengünstige und zuverlässige Solarenergielösungen auf dem US-amerikanischen Markt anzubieten. Bis Ende 2024 wird SEG voraussichtlich jährlich mehr als 2 GW an PV-Modulen ausliefern.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/333265.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2035804/SEG.jpg

