Xinhua Silk Road : Signature de 217 projets au 4e Sommet du développement de Jiangyin, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Signature de 217 projets impliquant un investissement total de plus de 100 milliards de yuans lors du quatrième Sommet du développement de Jiangyin et du Symposium de Jiangyin sur la coopération économique et commerciale de 2023, qui se sont tenus le 28 octobre dans la ville de Jiangyin, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine.

Les projets, qui couvrent l'énergie nouvelle, les circuits intégrés, la biomédecine, les nouveaux matériaux, l'économie numérique et d'autres domaines, devraient contribuer à la promotion de la nouvelle industrialisation de Jiangyin.

Se concentrant sur la transformation industrielle de pointe, intelligente et verte, Jiangyin continue d'accélérer la nouvelle industrialisation.

Depuis le début de l'année, des projets avec un investissement total de plus de 10 milliards de yuans, comme le projet d'intégration de microsystème au niveau de la plaquette microélectronique de JCET Jiangyin et le projet d'emballage IC 3D de SJ Semiconductor Corp. ont été sélectionnés dans la liste des grands projets de la province du Jiangsu. Les projets biomédicaux menés par Jiangyin USUN Pharmaceutical Co., Ltd. et Jiangsu ProteLight Pharmaceutical & Biotechnology Co., Ltd., et les projets d'équipement haut de gamme mis en œuvre par le Shuangliang Group et Zoomlion ont également fait des progrès importants.

M. Tan Haiping, directeur du Bureau de l'industrie et des technologies de l'information de Jiangyin, a déclaré que Jiangyin vise à réaliser des percées en attirant des investissements dans quatre industries stratégiques émergentes, notamment l'énergie nouvelle, les circuits intégrés, les équipements haut de gamme et la biomédecine.

À l'heure actuelle, Jiangyin trois cents milliards d'avantages industriels, notamment des textiles et des vêtements haut de gamme, de nouveaux matériaux pétrochimiques et de nouveaux matériaux métalliques. L'industrie de l'équipement haut de gamme devrait devenir la quatrième grappe industrielle de cent milliards à Jiangyin cette année.

Connu comme le « premier comté sur le plan de la force industrielle manufacturière en Chine », l'environnement d'affaires de Jiangyin est très attrayant pour les projets industriels émergents de haute qualité au pays et à l'étranger. BEKAERT, l'une des premières entreprises étrangères belges en Chine, s'est installée à Jiangyin pendant plus de 30 ans, avec un investissement total de plus d'un milliard d'euros ici, créant son seul siège social entièrement fonctionnel en Chine.

En 2022, Jiangyin a vu son PIB atteindre 475,418 milliards de yuans, ce qui la place au deuxième rang des villes de comté en Chine.

