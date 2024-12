Xinhua Silk Road : Snowsky Salt présente de nouveaux produits salins écologiques

PÉKIN, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Snowsky Salt Industry Group Co. (Snowsky Salt, 600929.SH), une entreprise chinoise de production et de commercialisation de sel, a lancé le 27 novembre une gamme de nouveaux produits centrés sur le sel écologique.

Snowsky

L'événement de lancement, qui s'est tenu à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan, a attiré plus de 160 représentants d'associations industrielles, d'entreprises et d'institutions telles que l'Association chinoise du sel, l'Association chinoise de la cuisine, le Centre d'information de l'État, le Conseil national de l'industrie légère de Chine, le groupe Suyan, le groupe de l'industrie du sel de Guangxi, etc.

Les nouveaux produits présentés couvrent six créneaux, dont le « sel écologique de puits » et le « sel écologique de mer et de lac », et 12 spécifications, afin de répondre aux divers besoins des différents consommateurs.

Lors du lancement, Snowsky Salt a conclu une coopération stratégique avec JD Super, la division supermarché de JD.com, pour lancer en exclusivité la nouvelle gamme de produits salés écologiques. La société a également signé des accords de coopération stratégique avec plusieurs distributeurs pour stimuler conjointement la promotion des ventes des nouveaux produits et promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie.

Fondée en décembre 2011, Snowsky Salt possède six sociétés de production de sel désignées au niveau national, 16 succursales de commercialisation régionales et une société commerciale en Chine. Elle a été introduite avec succès à la Bourse de Shanghai le 26 mars 2018, connue comme « la première action de la réforme du sel en Chine ».

Snowsky Salt, dont la marque est évaluée à 11,818 milliards de yuans, est devenu l'un des principaux producteurs de sel en Chine.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343325.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570443/Snowsky.jpg