Xinhua Silk Road : un micro-drame sur le voyage dans le temps dépeint le charme de la ville de Ningbo, en Chine orientale, dans une nouvelle ère d'ouverture

PÉKIN, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Un micro-drame bilingue en chinois et en anglais intitulé « 144 Hours in Ningbo » (144 heures à Ningbo) est récemment devenu populaire sur de nombreuses plateformes, attirant les yeux des internautes du pays et de l'étranger grâce à une créativité unique, à de riches connotations culturelles et à des intrigues captivantes.

Suivant de près les tendances actuelles telles que les voyages en Chine et la politique de transit sans visa de 144 heures, ce micro-drame présente la culture particulière de la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang, en Chine orientale. Il révèle l'évolution glorieuse et le charme unique de Ningbo depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, à travers le merveilleux voyage dans le temps de 144 heures d'un ancien marchand français.

Il se concentre sur la riche culture marine et l'environnement commercial sain de Ningbo, en choisissant près de dix scènes représentatives telles que le port de Ningbo Zhoushan, le quartier Old Bund et le musée Ningbobang, à l'aide d'une technique narrative alternant les époques ancienne et moderne pour dépeindre de manière vivante les grands changements de Ningbo.

Dans l'épisode 1, « Flying boxes » (Les boîtes volantes), Lucas, un marchand français médiéval, s'est accidentellement rendu dans la ville moderne de Ningbo à la suite d'une tempête maritime. Il a appris le style moderne de la ville portuaire et le scénario de travail numérique et efficace du port de Ningbo Zhoushan en interagissant avec un employé du port.

Dans l'épisode 2, « Gold Rush » (Ruée vers l'or), Lucas fait l'expérience de la vie urbaine riche et diversifiée en compagnie d'un autre étranger : repas, shopping, visite de musée, course automobile, camping au bord d'un lac, etc. Lucas a utilisé la métaphore « d'un cheval qui ne mange pas d'herbe » pour évoquer l'essor de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle à Ningbo.

Dans l'épisode 3, « The horse not eating grass » (le cheval qui ne mange pas d'herbe), Lucas est entré dans une concession de 4S pour tester la conduite. La présentation du vendeur a révélé la position de l'industrie automobile en tant que pilier de l'industrie de Ningbo et la compétitivité internationale des véhicules à énergie nouvelle de la Chine. L'amélioration de l'efficacité du dédouanement à Ningbo a également été mise en évidence lorsque Lucas a tenté de ramener une voiture en France.

Le micro-drame a été diffusé sur Facebook, X et LinkedIn par l'intermédiaire des comptes du service d'information économique de Chine de l'agence de presse Xinhua.

Il est largement visionné et reçoit de vives réactions sur Internet, les rediffusions de chaque épisode dépassant les 100 000 vues. À ce jour, les trois épisodes ont été vus en ligne plus de 100 millions de fois, et les interactions sur les plateformes de médias sociaux ont dépassé le million.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342570.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2530803/20241014084627.jpg