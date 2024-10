Xinhua Silk Road : Une ville de l'est de la Chine accueille un nombre record d'investissements étrangers dans un contexte d'industries émergentes dynamiques

PÉKIN, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Après que les investissements étrangers versés ont atteint leur plus haut niveau en 20 ans l'année dernière, Jiangyin, une ville de l'est de la Chine qui dépend de l'économie privée, a vu ses données de janvier à août grimper à 1,16 milliard de dollars américains.

La ville, qui fait figure de pionnière parmi les localités comparables de la province de Jiangsu, a absorbé les investissements étrangers, tant d'anciens que de nouveaux investisseurs désireux de participer à ses industries stratégiquement émergentes.

Photo provided by the publicity department of CPC Jiangyin municipal committee shows an aerial view of Jiangyin City in east China's Jiangsu Province.

La ville de Jiangyin a accueilli 44 nouveaux projets d'investissement étranger au cours des huit premiers mois de l'année, bénéficiant de fondations relativement solides dans les secteurs des circuits intégrés, des nouvelles énergies, des équipements haut de gamme, de la biopharmacie et d'autres industries.

Ainsi, la ville a accueilli en août un nouveau projet d'investissement de Trustchip Korea, qui prévoyait de construire son siège à Jiangyin ainsi qu'une base d'assemblage et de production d'équipements semi-conducteurs.

Une fois en activité, le chiffre d'affaires annuel de la base devrait atteindre 350 millions de yuans. La deuxième phase prévoit la construction du parc industriel Chine-Corée de la vallée des puces, où il est prévu de créer une usine de conditionnement de modules semi-conducteurs de troisième génération pour l'industrie automobile et une usine de fabrication de plaquettes.

En collaboration avec la ville de Jiangyin, l'entreprise sud-coréenne tente de construire un nouveau modèle qui illustre le dynamisme de l'industrie des circuits intégrés dans cette ville.

Cette année, 30 autres entreprises telles qu'Unilever et EDF ont également mis en place de nouveaux programmes d'investissement à Jiangyin, ce qui témoigne de la participation des entreprises étrangères aux principales industries stratégiques émergentes de Jiangyin.

D'autres « vieux amis », c'est-à-dire des entreprises à capitaux étrangers déjà présentes à Jiangyin, ont également augmenté leurs investissements.

Ainsi, après avoir investi 10 millions de dollars US sur ses bénéfices au début de l'année 2024, Alfa Laval (Jiangyin) equipment manufacturing Co. Ltd, qui exerce ses activités en Chine depuis 30 ans, a l'intention d'augmenter son investissement de 10 millions de dollars US l'année prochaine.

Tous ces résultats résultent en grande partie des efforts inlassables de la ville pour créer un environnement commercial équitable, fondé sur l'État de droit, propice à l'élaboration de politiques et encourageant l'innovation pour les entreprises financées par des fonds étrangers.

Dans le cadre d'un plan d'action triennal visant à regrouper les sièges régionaux des entreprises à financement étranger, des récompenses réelles ont été accordées pour encourager l'expansion des investissements, l'innovation en matière de R&D et le réinvestissement basé sur les bénéfices à Jiangyin.

Actuellement, ces politiques favorables aux entreprises et ces mesures de facilitation de la vie portant sur six aspects à savoir l'entrée et la sortie, le paiement, le travail, la vie et les voyages, la consommation, l'éducation et les soins de santé des étrangers sont autant de stimulants pratiques qui permettent à la ville d'attirer davantage d'investisseurs étrangers.

