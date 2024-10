Xinhua Silk Road: Ostchinesische Stadt begrüßt rekordverdächtige Auslandsinvestitionen inmitten dynamischer neuer Industrien

BEIJING, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Nachdem die eingezahlten Auslandsinvestitionen im vergangenen Jahr ein erneutes 20-Jahres-Hoch erreicht hatten, stiegen die Zahlen für Jiangyin, eine von der Privatwirtschaft abhängige Stadt in Ostchina, von Januar bis August auf 1,16 Milliarden US-Dollar.

Die Stadt, die unter vergleichbaren Orten in der Provinz Jiangsu eine Vorreiterrolle einnimmt, erhielt die beachtlichen ausländischen Investitionen von alten und neuen ausländischen Investoren, die sich an den strategisch aufstrebenden Industrien beteiligen wollen.

Photo provided by the publicity department of CPC Jiangyin municipal committee shows an aerial view of Jiangyin City in east China's Jiangsu Province.

Die Stadt Jiangyin verfügt über eine relativ stabile Grundlage für integrierte Schaltkreise, neue Energien, High-End-Ausrüstung, Biopharmazie und andere Branchen und hat in den ersten acht Monaten dieses Jahres 44 neue Projekte mit ausländischen Investitionen in Angriff genommen.

So begrüßte die Stadt im August ein neues Investitionsprojekt von Trustchip Korea, das in Jiangyin seinen Hauptsitz sowie eine Montage- und Produktionsbasis für Halbleiterausrüstung errichten will.

Nach der Inbetriebnahme wird der Jahresumsatz der Basis voraussichtlich 350 Millionen Yuan erreichen. In der zweiten Phase ist der Bau eines chinesisch-koreanischen Industrieparks geplant, in dem eine Fabrik für die Verpackung von Halbleitermodulen und Wafern der dritten Generation für die Automobilindustrie entstehen soll.

Gemeinsam mit der Stadt Jiangyin bemüht sich das südkoreanische Unternehmen um den Aufbau eines neuen Modells, das die Lebendigkeit der dortigen Industrie für integrierte Schaltkreise veranschaulicht.

Als Miniaturausgabe der Beteiligung ausländischer Unternehmen an den wichtigsten strategisch aufstrebenden Branchen in Jiangyin haben 30 weitere Unternehmen wie Unilever und EDF in diesem Jahr neue Investitionsprogramme in Jiangyin aufgelegt.

Andere „alte Freunde", d. h. Unternehmen mit ausländischem Kapital in Jiangyin, haben ihre Investitionen ebenfalls aufgestockt.

Nachdem Anfang 2024 Investitionen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar aus den Gewinnen getätigt wurden, beabsichtigt die Alfa Laval (Jiangyin) Equipment Manufacturing Co., Ltd., die seit 30 Jahren in China tätig ist, ihre Investitionen im nächsten Jahr um 10 Millionen US-Dollar zu erhöhen.

All dies ist größtenteils auf die unermüdlichen Bemühungen der Stadt zurückzuführen, ein faires, auf Rechtsstaatlichkeit basierendes, von Richtlinien geleitetes und Innovationen förderndes Geschäftsumfeld für Unternehmen mit ausländischer Finanzierung zu schaffen.

Im Rahmen eines dreijährigen Aktionsplans zur Zusammenlegung der regionalen Hauptsitze von Unternehmen mit ausländischer Finanzierung wurden reale Anreize geschaffen, um ihre Investitionsausweitung, F&E-Innovationen und gewinnbasierte Reinvestitionen in Jiangyin zu fördern.

Derzeit tragen diese unternehmensfreundlichen Richtlinien und Maßnahmen zur Erleichterung des Lebens von Ausländern in sechs Bereichen – Ein- und Ausreise, Bezahlung, Arbeit, Wohnen und Reisen, Konsum, Bildung und Gesundheitsversorgung – dazu bei, dass die Stadt pragmatische Anreize für mehr ausländische Investoren schafft.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342713.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2536883/Jiangyin.jpg