Xinhua Silk Road : Wuliangye répond présent pour la 5e CIIE, à la recherche de nouvelles opportunités de coopération internationale

PÉKIN, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Wuliangye, le plus grand fabricant de boissons alcoolisées de Chine, a participé activement à la 5e édition de l'Exposition internationale des importations de Chine (CIIE), qui a débuté la semaine dernière à Shanghai, le pôle économique chinois.

Photo shows the Wuliangye Cultural Experience Center at the 5th China International Import Expo (CIIE), which runs from Nov. 5 to 10 in east China's Shanghai Municipality.

En tant qu'« entreprise principale » et « membre diamant » du Forum économique international de Hongqiao, Wuliangye s'est largement impliquée dans l'édition de cette année, qui vise à partager de nouvelles opportunités de coopération internationale et à donner une forte impulsion à la promotion de la construction d'une économie mondiale ouverte et d'un développement mondial inclusif et durable.

Lors de la CIIE de cette année, Wuliangye a enrichi sa zone d'exposition en y installant un Centre d'expérience culturelle de Wuliangye, qui est devenu l'une des zones les plus observées de l'exposition.

Le Centre d'expérience culturelle de Wuliangye, arborant des éléments typiquement chinois tels que des pruniers, des bambous, des peintures chinoises et de la calligraphie, illustre les avantages de l'environnement écologique unique de Wuliangye, des caves à vin d'une grande rareté et d'une excellente qualité, et des technologies de brassage traditionnelles au format tridimensionnel afin de mettre en valeur la culture enracinée de l'alcool et le patrimoine immatériel unique qu'il représente aux yeux des clients internationaux, et de permettre au monde de découvrir les concepts de développement innovants et la trajectoire durable qu'emprunte la plus grande entreprise chinoise de boissons alcoolisées.

Pendant l'événement, les clients nationaux et étrangers ont encensé le goût des spiritueux Wuliangye et sa culture du baiju chinois après être entrés dans le Centre d'expérience culturelle de Wuliangye pour y découvrir les différents spiritueux de Wuliangye, notamment ses principales boissons alcoolisées, ses produits personnalisés, ses produits de collection culturels haut de gamme, etc.

En parfaite harmonie avec le style de la CIIE, Wuliangye a également lancé sa boisson commémorative et ses produits créatifs et culturels lors de la 5e CIIE, attirant beaucoup d'attention au cours de l'exposition.

On apprend qu'il s'agit de la cinquième participation consécutive de Wuliangye à la CIIE, qui est devenue un indispensable des marques d'alcool de l'exposition.

La cinquième CIIE se déroule du 5 au 10 novembre à Shanghai. Première exposition nationale sur l'importation au monde, elle se tient chaque année dans la métropole chinoise orientale depuis 2018.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/330992.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1942287/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road