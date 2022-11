Xinhua Silk Road: Wuliangye recorre à 5ª CIIE para buscar novas oportunidades de cooperação internacional

BEIJING, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A fabricante líder de bebidas alcoólicas da China, Wuliangye, participou ativamente da 5ª China International Import Expo (CIIE), que começou na semana passada no centro econômico de Xangai, na China.

Foto mostra o Centro de Experiência Cultural Wuliangye na 5ª China International Import Expo (CIIE), que é realizada de 5 a 10 de novembro no município de Xangai, no leste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Como uma "empresa de apoio central" e um "membro diamante" do Fórum Econômico Internacional de Hongqiao, a Wuliangye envolveu-se profundamente na exposição deste ano, que tem como objetivo compartilhar novas oportunidades de cooperação internacional e injetar um forte impulso na promoção da construção de uma economia mundial aberta e na promoção do desenvolvimento global inclusivo e sustentável.

Na CIIE deste ano, a Wuliangye fez melhorias em sua área de exposição e montou o Centro de Experiência Cultural Wuliangye, que se tornou uma das áreas de exposição mais assistidas da exposição.

O Centro de Experiência Cultural Wuliangye, com elementos chineses como ameixa e bambu, pintura e caligrafia chinesas, mostra os diferenciais do ambiente ecológico único da Wuliangye, suas adegas antigas escassas e de última geração e suas tecnologias tradicionais de fabricação, de maneira tridimensional, a fim de mostrar aos clientes globais a cultura profunda da bebida e seu patrimônio cultural intangível único e permitir que o mundo entenda o conceito de desenvolvimento inovador e o caminho de desenvolvimento sustentável das principais empresas de bebidas alcoólicas da China.

Durante o evento, os clientes nacionais e estrangeiros elogiaram o sabor das bebidas da Wuliangye e a profunda cultura do "baijiu" chinês, após terem visitado o Centro de Experiência Cultural Wuliangye para aprender sobre as várias bebidas da Wuliangye, incluindo as principais bebidas alcoólicas, os produtos personalizados, os produtos de coleção cultural de ponta etc.

Perfeitamente combinados com os elementos de design da CIIE, a Wuliangye também lançou sua bebida comemorativa e os produtos criativos e culturais na 5ª CIIE, que atraíram grande atenção durante a exposição.

A Wuliangye participa da CIIE há cinco anos consecutivos e tornou-se uma "potência das bebidas" indispensável da exposição.

A quinta CIIE será realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro. Como a primeira exposição nacional com o tema de importação do mundo, ela é realizada na metrópole do leste da China anualmente desde 2018.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/330992.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942556/image.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road