Xinhua Silk Road : Zoomlion Access poursuit un développement de haute qualité grâce à l'innovation dans le secteur des machines de travail aérien

PÉKIN, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion, le principal fabricant chinois d'équipements de haute technologie, a récemment publié un rapport annuel dans lequel il indique que les revenus de son secteur des machines de travail aérien ont dépassé les 5 milliards de yuans, principalement grâce à sa filiale Zoomlion Intelligent Access Machinery Co, Ltd (Zoomlion Access).

Photo shows that a customer observes various kinds of lifts at Zoomlion Access Intelligent Manufacturing Park. Photo shows the Intelligent Manufacturing Plant of Zoomlion Access.

Depuis son entrée dans le secteur des machines de travail aérien pour la première fois en octobre 2018, Zoomlion Access a fait passer son revenu d'exploitation de zéro à plus de 5 milliards de yuans en seulement six ans, devenant l'un des trois premiers fabricants en Chine et le sixième au niveau mondial dans le secteur des machines de travail aérien.

En 2019, l'entreprise a commercialisé une nacelle élévatrice à ciseaux alimentée au lithium-ion et n'a cessé de percer dans le domaine des technologies de base alimentées à l'électricité. Elle a ensuite introduit plus de 100 nouveaux produits énergétiques avec un ratio de vente de plus de 90 pour cent, dépassant les marques européennes et américaines.

La gamme de machines de travail aérien de l'entreprise couvre des hauteurs de travail allant de 4 à 72 mètres, y compris les élévateurs à nacelle les plus hauts du monde, propulsant l'industrie vers l'ultra-haute portée et le développement intelligent.

À la fin du mois de mars de cette année, Zoomlion Access avait obtenu 231 brevets, dont 69 brevets d'invention, 103 brevets de modèles d'utilité et 59 brevets de conception. Elle a également acquis neuf droits d'auteur de logiciels informatiques.

En intégrant pleinement les technologies modernes telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, l'entreprise a mis en place des fonctions intelligentes de diagnostic des pannes et d'alerte de sécurité dans ses produits, améliorant ainsi la commodité et la sécurité d'utilisation.

Ses produits sont non seulement populaires sur le marché intérieur, mais sont également exportés dans plus de 100 pays et régions du monde entier, réalisant une percée pour les marques chinoises sur les marchés européens et américains.

L'entreprise a mis en œuvre des mesures telles que l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits et l'absence d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans les processus de peinture, afin de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions dans le processus de production et la fabrication écologique.

Zoomlion Access continuera à promouvoir l'innovation scientifique et technique, à élargir les scénarios d'application et à stimuler le développement des machines de travail aérien en vue d'une transformation intelligente et écologique.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/339659.html