Xinhua Silk Road: A Nova Área de Nanjing Jiangbei convida parceiros globais a promover conjuntamente o desenvolvimento da indústria da vida e da saúde

PEQUIM, 22 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Nova Área de Nanjing Jiangbei, uma nova área em nível estadual na província de Jiangsu, no leste da China, enviou convites a investidores globais para entrar no dinâmico mercado chinês da vida e da saúde, de acordo com um encontro de promoção realizado recentemente em Xangai.

Atualmente, o novo setor farmacêutico e de vida e saúde, que inclui P&D de medicamentos inovadores, dispositivos médicos de ponta, detecção de genes, terapia celular e gestão da saúde, tomou forma e gradualmente se tornou uma das indústria de base da Nova Área de Jiangbei.

Luo Qun, membro da comissão permanente do Comitê Municipal do PCC de Nanjing, disse na reunião que a Nova Área de Jiangbei está comprometida em se transformar em uma cidade genética na China, concentrando-se em reunir as principais tecnologias em áreas avançadas e fazendo esforços para criar serviços de saúde de ciclo completo e formar um setor de saúde completo.

Luo, também agente sênior do Comitê de Trabalho da Nova Área de Jiangbei, declarou que espera que a nova área possa se unir a parceiros do mundo todo para aproveitar as oportunidades históricas trazidas pela nova rodada global de revolução científica e tecnológica e revolução industrial e realizar maiores contribuições para a causa da saúde humana.

Chen Chanmei, agente do Comitê de Trabalho da Nova Área de Jiangbei, destacou que a nova área realizou conquistas positivas desde que seu estabelecimento foi oficialmente aprovado pelo Conselho Estadual da China em 2015.

De acordo com Chen, a Nova Área de Jiangbei teve um PIB superior a 300 bilhões de yuans no final do ano passado, com cerca de 143,5 bilhões de yuans em 2014.

É importante observar que a Nova Área de Jiangbei reuniu esforços de inovação avançados e competitivos e fez descobertas em inovação tecnológica. Construiu um laboratório genético e celular e estabeleceu uma cooperação aprofundada com mais de 40 universidades e institutos de pesquisa nacionais e estrangeiros. Ao mesmo tempo, a nova área criou uma plataforma completa de P&D e tecnologia pública, que atendeu a mais de 850 empresas e institutos de pesquisa científica líderes na China, atraiu mais de 250 projetos de alto nível e incubou mais de 120 projetos de empreendedorismo.

Como parte da Zona Piloto de Livre Comércio da China (Jiangsu) (FTZ), a Nova Área de Jiangbei tem melhorado constantemente seu ambiente de negócios, lançando quase 100 medidas de reforma e inovação para oferecer às empresas um ambiente de negócios de classe mundial.

SOURCE Xinhua Silk Road