Xinhua Silk Road: acordos de 42 projetos com investimentos de RMB 44,5 bilhões assinados no evento de promoção de investimento del Wuxi Xishan no leste da CHina

PEQUIM, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Acordos de 42 projetos com um investimento total de 44,5 bilhões de yuans foram assinados no 2022 Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion and Cooperation Forum, realizado em 12 de novembro no distrito de Xishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu, no leste da China.

Foto mostra o 2022 Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion and Cooperation Forum, realizado em 12 de novembro no distrito de Xishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu, no leste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Os projetos assinados incluem não apenas aqueles em áreas emergentes, como biomedicina, circuito integrado (IC), novas energias e novos materiais, mas também uma série de projetos de sedes, pesquisas de ponta, projetos de desenvolvimento e fabricação e projetos de cooperação estratégica com fundos e instituições.

Após a operação, estima-se que esses projetos ofereçam forte apoio para que a Xishan se transforme em um distrito modelo de desenvolvimento de alta qualidade.

Para promover ainda mais o desenvolvimento econômico de alta qualidade, a Xishan iniciou 21 campanhas de promoção de investimentos a partir de setembro. O 2022 Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion and Cooperation Forum foi um dos eventos da série.

Durante o fórum, Xishan revelou uma medida de incentivo, que especifica que intermediários, pessoas de todas as esferas da vida, instituições e empresas do grupo que ajudem Xishan a apresentar grandes projetos industriais, projetos de ciência e tecnologia e projetos de desenvolvimento de talentos receberão recompensas de capital, e o incentivo máximo para um único projeto pode atingir cinco milhões de yuans. Ao adotar a medida, Xishan pretende expandir os canais de investimento, aprofundar a abertura e otimizar ainda mais o ambiente de negócios.

O fórum também testemunhou o início da cooperação estratégica do parque industrial IC de Xishan, do parque industrial de equipamentos inteligentes, do parque industrial de informações fotoelétricas, do parque industrial de medicina de precisão, do parque industrial de veículos conectados à internet e do parque industrial de equipamentos da IC, com seis fundos e seis instituições profissionais.

Ao mesmo tempo, Xishan estabeleceu estreita parceria com muitas instituições profissionais e círculos de reflexão. No fórum realizado no último sábado, a empresa concedeu o título de "Xishan global investment atration partner" em um lote de instituições profissionais, incluindo a empresa global de auditoria e consultoria PwC, principal consultora imobiliária global da Savills e o Instituto de Pesquisa do setor de eletrônica e de semicondutores da ICwise.

Confira o link original: https://en.imsilkroad.com/p/331128.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948387/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road