Xinhua Silk Road: Chinas legendäre Limousinenmarke Hongqi bringt nach 6.170 km Fahrt im Rahmen des Boao-Events den E-HS9 auf den Markt

PEKING, 4. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Eine Flotte von neun E-HS9-Fahrzeugen, dem neuesten elektrischen SUV-Modell von Hongqi, startete am 15. November in der Stadt Changchun im Nordosten Chinas ihre Reise ins südchinesische Haikou, wo im Rahmen des bevorstehenden „Boao Forum for Entrepreneurs" 2020 am 4. Dezember die offizielle Markteinführung stattfinden soll.