Xinhua Silk Road: marca chinesa icônica de sedan, Hongqi, lançará o E-HS9 no evento de Boao após uma jornada de 6.170 km

BEIJING, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 15 de novembro, uma frota de nove E-HS9, o mais recente modelo elétrico de SUV da Hongqi, partiu da cidade de Changchun, no nordeste da China, rumo à Haikou, no sul da China, onde seria oficialmente lançado no mercado no 2020 Boao Forum for Entrepreneurs em 4 de dezembro.