Xinhua Silk Road : le constructeur automobile emblématique chinois Hongqi lancera le E-HS9 lors du forum de Boao pour les entrepreneurs après un périple de 6 170 km

Cette excursion de 6 170 km, nommée « Hongqi Journey », à travers de villes comme Pékin, Nanjing et Shanghai, permet de soumettre le nouveau véhicule électrique à de véritables essais routiers dans des conditions routières et météorologiques différentes afin d'accroître la confiance des clients tout en renforçant la notoriété de la marque.

Même si le nouveau modèle suffit à attirer les regards. Le modèle E-HS9 est le nouveau membre de la famille et premier véhicule utilitaire sport électrique de luxe de Hongqi, la marque emblématique de FAW Group, le plus important constructeur automobile chinois. D'une longueur de 5 210 mm et ayant un empattement de 3 110 mm, le E-HS9 offre le luxe et l'espace des grosses voitures.

En se rapprochant davantage, on remarque des éléments esthétiques chinois qui, lorsque combinés à la technologie moderne, coulent naturellement sur toute la longueur du châssis, de la calandre avant aux projecteurs, à l'écusson de marque en forme de drapeau en passant par la ceinture de caisse et les feux arrière.

En tant que véhicule « intelligent », le nouveau modèle E-HS9 présente les toutes dernières réalisations de Hongqi dans les domaines de l'énergie, de l'électrification et de la mise en réseau intelligente, notamment un écran panoramique en un seul bloc, la navigation en réalité augmentée, un volant doté de capteurs intelligents, un système de pilotage automatique et la fonction de stationnement automatique L4.

Notez que Xu Liuping, président de FAW Group, a annoncé plus tôt l'intention du fabricant de lancer 21 nouveaux modèles sous la marque Hongqi au cours des cinq prochaines années, dont 18 modèles « électriques » ou « hybrides ».

Les ventes de véhicules de marque Hongqi ont dépassé les 100 000 unités l'an dernier, et le fabricant a fixé des cibles de vente de 200 000 véhicules en 2020.

Au cours des 10 premiers mois de 2020, les ventes ont dépassé 153 000 unités, ce qui représente une augmentation de 103 % par rapport à l'année précédente, et ce malgré les répercussions de la pandémie.

Les véhicules de marque Hongqi (« drapeau rouge » en chinois) sont utilisés pendant les défilés lors de célébrations nationales, ce qui témoigne de l'importance symbolique du fabricant au sein de l'industrie automobile chinoise. La première voiture Hongqi a été fabriquée en 1958.

FAW Group, qui a été fondé en 1953 dans le nord-est de Changchun, la capitale de la province du Jilin, est considéré comme le berceau historique de l'industrie automobile chinoise.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/318011.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1357581/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1357582/2.jpg

